Bottrop: 967 Viertklässler kehren am 7. Mai in Schule zurück

Bottrop. Lange hatte es geheißen, dass der Unterricht in den Grundschulen schon am 4. Mai startet. Weitere Jahrgänge sollen ab 11. Mai folgen.

Die Eltern der Viertklässler hatten sich eigentlich darauf vorbereitet, ihre Kinder ab kommenden Montag, 4. Mai, wieder in die Schule zu schicken. In dieser Woche wurde bekannt, dass auch die 967 betroffenen Bottroper Kinder erst ab Donnerstag, 7. Mai, wieder zum Unterricht sollen. Montag starten erst einmal die Lehrkräfte.

Die zusätzlichen Tage werden noch zur weiteren Vorbereitung genutzt, heißt es von Seiten der Stadt. „Unsere Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass die Hygienestandards eingehalten werden können“, sagt Thorsten Albrecht von der städtischen Pressestelle.

Grundschulen arbeiten an Konzepten

Auch in den Schulen wird längst an Konzepten gearbeitet, wie der Unterricht mit dem vorhandenen Personal (also Lehrern, die nicht zur Risikogruppe gehören) und unter Einhaltung der Abstandsregeln gestaltet werden kann. Laut einer aktuellen Mail des NRW-Schulministeriums an die Schulen sollen ab dem 11. Mai die Kinder aller Jahrgangsstufen wieder in die Grundschule gehen können, in einem tageweise rollierenden System.

Verband kritisiert Kommunikation

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) in Bottrop begrüßte zunächst die Ankündigung der Schulministerin, dass den Grundschulen einige Tage mehr Zeit gegeben wird, um sich auf die Wiedereröffnung des Unterrichts für die Viertklässler vorbereiten zu können. Die Art und Weise, wie dies veröffentlicht wurde, erschüttert die stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Ulla Alkemper-Krisch allerdings. Insbesondere die Aussage der NRW-Schulministerin, dass nun ab dem 4. Mai die Schulen zunächst für Lehrkräfte und Schulleitungen geöffnet werden, so dass sie ihre Arbeit wiederaufnehmen können, irritiert und verärgert die Lehrkräfte und Schulleitungen laut VBE sehr.

Mit dieser Aussage erwecke die Schulministerin den Eindruck, dass alle Lehrkräfte und Schulleitungen in den letzten Wochen gelangweilt zu Hause gesessen haben. „Ganz im Gegenteil dazu waren alle Lehrkräfte und Schulleitungen in den vergangenen Wochen bereits engagiert für die Schülerinnen und Schüler und Eltern tätig, um das Lernen auf Distanz bestmöglich zu unterstützen, die Notbetreuung zu gewährleisten und die Wiedereröffnung der Schulen gemeinsam mit dem Schulträger vorzubereiten“, so Alkemper-Krisch. Der VBE hätte vom Dienstherrn mehr Wertschätzung für die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen erwartet.