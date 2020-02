Bottrop: „Am Schürenbusch“ in der Boy wird zur Baustelle

Ab Herbst dieses Jahres soll die Straße „Am Schürenbusch“ in der Boy, die sich an der Horster Straße und unweit der B 224 befindet, ausgebaut und erneuert werden. So sieht zumindest der Zeitplan des städtischen Tiefbauamtes aus. Während einer Bürgerversammlung im Jugendkombihaus stellten Planer des Fachbereichs den Entwurf vor und erläuterten, was auf die Anwohner zukommen wird.

Der Ausbau erfolgt von der Horster Straße bis zur Schellingstraße und erstreckt sich über eine Fläche von 2500 Quadratmetern mit einer Länge von 185 Metern. Gebaut wird zudem ein Regenwasser- und Mischwasserkanal. Jasmin Törner, Planerin beim Tiefbauamt, erklärte die Notwendigkeit des Neubaus. Der erste dokumentierte Ausbau der Straße „Am Schürenbusch“ stammt aus dem Jahr 1931. Damals wurden die Fahrbahn und die Gehwege gebaut. Im Laufe der Jahre veränderte sich die Situation vor Ort. Es entstanden eine Grünfläche und mehr Stellplätze in der Mittelinsel. 2007 wurden die Gehwege nochmal instandgesetzt. Dennoch hat die Straße mittlerweile die besten Jahren hinter sich. „Der aktuelle Zustand entspricht nicht mehr den gängigen Richtlinien“, so Jasmin Törner. Zu schmale Gehwege, Schlaglöcher, Aufbrüche der Straße und eine ungeordnete Parksituation würden den Neubau notwendig machen.

Im Mai soll die Bezirksvertretung Süd entscheiden

Der Entwurf sieht einen verkehrsberuhigten Bereich, genauer gesagt eine Spielstraße, und eine Vergrößerung der Grünflächen vor. Allerdings müssen Bäume vorher gefällt werden. Der alte Bestand ist durch die Stürme Kyrill und Ela zu stark geschädigt. Derzeit ist die Bepflanzung mit Säulen-Eichen und der Aufbau von zwei Pflanzenwänden geplant. Darüber hinaus soll teilweise das Regenwasser der Verkehrsfläche zur Bewässerung der neuen Bäume genutzt werden. Nach dem Umbau soll die Quadratmeterzahl an Grünflächen steigen von 389 auf 425, neben 20 soll es künftig 22 Stellplätze geben.

Wie Jasmin Törner ausführt, wird die Straßenbeleuchtung insektenfreundlich sein sowie einen geringen UV-Anteil und ein warmweißes Licht aufweisen. Dazu kann die Helligkeit je nach Tageszeit gedimmt werden. Eines machte Heribert Wilken, Leiter des Tiefbauamtes, deutlich. Der vorgelegte Entwurf ist nicht in Stein gemeißelt. „Wir nehmen ihre Anregungen gerne auf“, sagte Wilken. Nach der Veranstaltung werden die Pläne noch einmal überarbeitet. Erst danach, voraussichtlich im Mai, werden der Bezirksvertretung Süd die Baupläne vorgelegt. Dann entscheidet die Politik. Anschließend würden die Ausführungsplanung und die Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgen.

Bauzeit beträgt acht Monate

In einem ersten Schritt sollen im Herbst die Bäume gefällt werden. Der geplante Baubeginn soll Ende des Jahres sein, die Bauzeit beträgt acht Monate. Es kam die Anregung eines Besuchers, die Pläne „Am Schürenbusch“ mit den Ausbauplänen der A 52 des Landesbetriebs Straßen.NRW genau miteinander abzugleichen. Wilken war sich sicher, dass es bei den beiden Entwürfen keine baulichen Berührungspunkte geben wird. Er nahm den Hinweis aber gerne auf: „Wir werden es noch einmal überprüfen.“