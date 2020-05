Bottrop: Angelverein leidet unter Vandalismus an seinem See

Bottrop. Immer wieder wird der Zaun am See in der Boy eingerissen. Ihn wieder aufzubauen kostet die Angler viel Geld - und es gibt noch mehr Probleme.

Die Angler vom kleinen Verein in Bottrop-Boy sind es leid. Immer wieder kommt es rund um ihr Gewässer, den kleinen Boytalsee an der Straße im Gewerbepark, zu Vandalismusschäden. Der Zaun, mit dem das Gelände und die Wasserfläche des Vereins eingefriedet sind, wird regelmäßig zerstört.

Lothar Gerschinski, der Vorsitzende des Polizei Angel- und Naturschutzvereins (PAN), deutet auf die vielen notdürftig geflickten Stellen im Zaun. Dort waren Holzlatten herausgebrochen, teilweise ganze Zaunelemente kaputt gemacht worden.

Schilder der benachbarten Baustelle im Wasser versenkt

Doch die Vandalismusschäden gehen noch weiter. Angrenzend an den See ist eine Baustelle der Emschergenossenschaft. Dort wird eine Fußgängerbrücke über die Boye abgerissen, ein dazugehöriger Rad- und Fußgängerweg ist nicht mehr passierbar. Absperrungen und Schilder weisen entsprechend darauf hin. Doch auch einige dieser Schilder haben rücksichtslose Chaoten genommen und im See des Angelvereins versenkt.

Gerschinski kann so ein Verhalten nicht nachvollziehen. "Wir haben hier ein wunderschönes Fleckchen Natur, davon profitieren doch letztlich alle." Ja, der See sei nicht öffentlich zugänglich, doch würde der Verein das ändern, so prophezeit der Vorsitzende, wäre es mit der Naturidylle nicht mehr lange hin.

Schwarzangler sorgen zusätzlich für Ärger bei dem Bottroper Verein

Was dem Vorsitzenden und den Mitgliedern des Vereins ebenfalls zu schaffen macht: die Schwarzangler. Auch sie überwinden oder zerstören die Einfriedung und halten dann verbotenerweise ihre Angel ins Wasser. Regelmäßig, so Gerschinski, würden sie Schwarzangler beobachten, selten gelingt es auch, die festzuhalten.

Wobei das durchaus gefährlich werden kann, wie Gerschinski selbst erfahren musste. Zusammen mit anderen Vereinsmitgliedern sei es gelungen, zwei Schwarzangler festzuhalten und der Polizei zu übergeben. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten dann Messer und Elektroschocker. Nicht auszudenken, so Gerschinski, wenn sie diese Waffen eingesetzt hätten. Ein Verfahren sei übrigens vorläufig eingestellt worden.

Bottroper wollen ertappte Schwarzangler konsequent anzeigen

Trotzdem wollen Gerschinski und seine Mitstreiter vom PAN ertappte Schwarzangler konsequent anzeigen - bei der Polizei und bei der Unteren Fischereibehörde. Gleichzeitig bittet Gerschinski Spaziergänger, im Umfeld des Sees die Augen offen zu halten und im Zweifel die Polizei zu informieren.

Denn für den kleinen Verein sind die Vandalismusschäden und das Schwarzangeln mit enormen Kosten verbunden. Rund 1000 Euro im Jahr kosteten die ständigen Reparaturen am Zaun wohl, schätzt Gerschinski. Vor allem müssten sie auch schnell ausgeführt werden, damit nicht womöglich noch Kinder durch die Löcher schlüpfen und im See ertrinken.

Verein setzt Jahr für Jahr für viel Geld Fische ins Gewässer

Zudem setze der Verein im Jahr für rund 1000 Euro Fische im See aus. Wie viel die Schwarzangler erbeuten, sei selbstverständlich nicht nachvollziehbar, sagt der Vereinsvorsitzende. "Aber ich glaube schon, dass die hier was rausholen. Sonst würden die doch nicht immer wieder kommen."

Den See hat der Verein von der Stadt gepachtet. Die hat auch den ursprünglichen Holzzaun gesetzt. Mit der Stadt will Gerschinski zudem reden, ob der alte Zaun nicht vielleicht, wie schon zur Straße hin, gegen einen stabileren Metallzaun ausgetauscht werden kann.