Bottrop: Anmeldung für Sonntagsmessen ab sofort möglich

In der Propsteipfarrei St. Cyriakus in der City gibt es heute um 9 Uhr wieder den ersten öffentlichen Gottesdienst. Ab Samstagabend werden ersten Sonntagsmessen wieder stattfinden. In der Propsteikirche St. Cyriakus selbst gibt es ab 9. Mai immer samstags um 18 Uhr eine Vorabendmesse. Sonntags sind die Messfeiern um 9.30, 11.15 und 18 Uhr. Werktagsmessen sind Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 9 Uhr.

In St. Ludgerus im Fuhlenbrock, Birkenstraße 73, sind die Messen am Samstag um 17 Uhr, sonntags um 10 und 11.30 Uhr, dazu montags um 19 Uhr und freitags um 9 Uhr. Da die Plätze beschränkt sind (St. Cyriakus 80 und St. Ludgerus 60), ist stets eine Anmeldung erforderlich. Diese ist dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr möglich: 0157 34463172 für St. Cyriakus und 0157 88102179 für St. Ludgerus.

Neuartige Kommunionausteilung

Auch in der Großpfarre St. Joseph finden ab Samstag wieder öffentliche Gottesdienste statt. Auch in den vorgesehen Kirchen Liebfrauen auf dem Eigen, Nordring 76, und St. Joseph in Batenbrock, Im Flaßviertel, gelten die Hygieneregeln wie Mundschutz und die Bitte, möglichst das eigene Gebetbuch mitzubringen. Auch das Austeilen der Hl. Kommunion geschieht unter neuen Hygienebedingungen: die Hostien werden auf einem eingekerbten Brett gereicht, was einen größeren Abstand als bisher ermöglicht.

Die Vorabendmesse samstags sind in beiden Kirchen um 17 Uhr. Die Sonntagsmessen (auch an Christi Himmelfahrt) sind um 10 Uhr in Liebfrauen und 11.30 Uhr in St. Joseph. Persönliche Voranmeldungen: Mo u. Do 10 bis 13 Uhr: Nina Prothmann 02041/77597626, Di und Fr, 10 bis 12 Uhr: Sebastian Winter-Weidenbach 0160/3878964.

Die evangelische Stadtkirchengemeinde hat für Sonntag in allen Kirchen Gottesdienste zu den gewohnten Zeiten angekündigt, außer in den kleinen Räumen wie Vonderort, Grafenwald oder im Fuhlenbrock.

