Bottrop: Auch der Hauptschulabschluss bietet Perspektiven

Die Hauptschule Welheim (HSW) darf ab dem kommenden Schuljahr wieder Fünftklässler aufnehmen und damit wieder auf einen längerfristigen Weiterbestand hoffen. Die Bezirksregierung Münster hat sich nach einem Gespräch im Dezember mit Schulleitung, - träger und -aufsicht einverstanden erklärt, dass wieder ein 5. Schuljahr eingerichtet werden kann, berichtet Schulleiterin Elke Rosner „aber dafür brauchen wir Anmeldungen.“

Die Hauptschule Welheim bietet auch eine Trommel-AG an. Beim Tag der offenen Tür zeigen die Mitglieder ihr Können. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die „magische „ Zahl ist die 18, ab der eine Klassenbildung möglich ist. Nach Angaben von Rosner liegen schon 7 bis 8 Anmeldungen vor, andere Eltern waren schon sehr interessiert, seien aber noch in der Findungsphase und skeptisch,weil im letzten Jahr die Anmeldezahlen nicht ausreichten. Die häufig gestellte Frage sei: „Was machen wir denn, wenn nicht genug Kinder kommen?“ berichtet Rosner und kann die Eltern beruhigen: „Jeder bekommt garantiert einen Platz in einer Schule.“

Eltern schätzen die kleinen Klassen und die individuelle Förderung

Zu den schon entschlossenen Eltern gehört die Mutter von Jerome (11), der die Schule am Stadtgarten besucht. Sie möchte eine kleine Schule mit kleinen Klassen für ihren Sohn, weil „ er es so gewohnt ist.“ Sorge macht der Mutter allerdings auch, dass die Klassenbildung noch ungewiss ist. Zum „Tag der offenen Tür“ am letzten Samstag warb die Schule mit dem Slogan: Machen sie sich einen persönlichen Eindruck von unserer individuellen Schule. Dazu haben die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schülerinnen und Schüler ein vielfältiges Angebot vorbereitet.

Vorwiegend spielerisch soll für ihre Schulform geworben werden. Angeboten wurden unter anderem Mathespiele, Werkunterricht, Bastelaktionen mit Klangkörpern oder Freundschaftsbändchen oder Spiele auf dem Schulhof. Den naturwissenschaftlichen Unterricht wollte man „alltagstauglich“ anwenden, in dem die Kinder Badekugeln aus Natron, Zitronensäure und Stärke herstellen. Die Trommel-AG mit Schülern der sechsten Klasse zeigte mit „Kpanlogo“ bei afrikanischen Rhythmen, was sie gelernt hat.

Im Schulalltag gelten an der Hauptschule Welheim strikte Regeln

Die derzeitigen Schüler sind mit „ihrer“ Schule zufrieden „Die Lehrer sind nett“, lobt Rehan aus der Klasse 7 und Isabella fügt hinzu: „Man bringt uns hier alles bei.“ Man habe zwar oft strenge Regeln, wie das Handyverbot in den Pausen, aber „hier ist es eigentlich gut“ ergänzten Annabelle und Angelina.

Dass die Hauptschule Perspektiven bietet, beweist das Beispiel vom ehemaligen Schüler Talha, der nach seinem Fachabitur am Berufskolleg jetzt im Bundesfreiwilligendienst als „Bufdi“ innerhalb der Differenzierung den Schülern hilft, die besondere Förderung benötigen. „Mein Vorbild zeigt, dass man als Hauptschüler doch etwas erreichen kann“, ist Talha zu Recht stolz auf das Erreichte.

Ehemalige Schüler empfehlen die Hauptschule „vor allem wegen der Lehrer“

Mona und Vicky bestätigen dies, die Ehemaligen wollen Abitur machen und besuchen inzwischen die Gesamtschule und das Berufskolleg. Sie empfehlen die Hauptschule weiter, „vor allem wegen der Lehrer“, die sie doch ziemlich vermissen in den neuen, anders strukturierten Schulsystemen.

Für interessierte Eltern und Schüler gab es dazu Informationen über Schulabschlüsse, die an der Hauptschule erworben werden können. Ab der Jahrgangsstufe 7 sei die Nachfrage groß,man müsse erfahrungsgemäß immer neue Klassen bilden, berichtet die Schulleitung. In den Klassen 8 und 9 sei man bereits stabil dreizügig. Im laufenden Schuljahr seien bereits 65 Kinder neu aufgenommen worden, häufig seien es Schüler der Realschulen.

Schüler kommen aus dem gesamten Stadtgebiet

Die Schulleitung hofft, bei genügenden „Rückläufern“ auch den fehlenden Jahrgang schließen zu können. Inzwischen kommen die Schüler nicht nur aus dem Umfeld, sondern aus dem gesamten Stadtgebiet. Mit dem zweiten Standort an der Blankenstraße habe man nun ausreichend Platz für Klassen- und Fachräume.