Bottrop: Autohaus Bellendorf macht bei seinem Ausbau Tempo

Das Kirchhellener Autohaus Bellendorf setzt zu seinem 25. Firmenjubiläum große Ausbaupläne um. Der Seat-Händler bietet seinen Service künftig an zwei Standorten an und wird voraussichtlich der erste Betrieb sein, der im neuen Kirchhellener Gewerbegebiet Im Pinntal die Arbeit aufnimmt. Sein Haupthaus an der Pelsstraße wird Bellendorf für den Neuwagenverkauf deutlich vergrößern. Das Geschäft mit den Gebrauchtwagen verlagert der Kirchhellener dafür ins Pinntal. Noch in seinem Jubiläumsjahr will das Autohaus mit den Ausbauten fertig sein.

"Wir verlegen die Gebrauchtwagen erst einmal provisorisch", kündigt Geschäftsleiter Christoph Bellendorf an. "Am Montag beginnt die Firma mit den Gebäuden", sagte er. Ende Mai oder Anfang Juni werden die Mitarbeiter des Autohauses die Fahrzeuge auf dem neuen Pinntal-Firmengelände an der Ecke zur Gartenstraße zunächst auf einem frisch planierten Schotterplatz abstellen. Die Vorarbeiten sind bereits erledigt. "Wir mussten dafür eine ganze Menge an Boden bewegen", berichtet der Firmenchef. Das gut 4000 Quadratmeter große Gelände sei mit tausenden Tonnen Boden aufgefüllt worden, um das Höhenniveau der Gartenstraße zu erreichen. Denn auch die Zufahrt zum neuen Bellendorf-Gelände ist von der Gartenstraße aus geplant.

Mehr Platz für die Neuwagen im angestammten Autohaus

Zwischenzeitlich hatte der Kfz-Händler einige Reihen seiner Gebrauchtwagen auch schon auf die damals noch grüne Wiese seines neuen Firmengeländes abgestellt. Mit der Verlegung der Gebrauchtwagen schafft sich Bellendorf Platz für den Ausbau des Hauptgeschäftes an der Pelsstraße 35. So kann der Autohändler die Firmenhalle bis zur Straße ausbauen und um rund 400 Quadratmeter vergrößern. Durch den Anbau gewinnt Bellendorf mehr Raum für seine Neuwagenausstellung. Auch die Modelle der Seat-Tochter Cupra bekommen dann die vom Hersteller geforderte eigene Präsentationsfläche. Außerdem erhalte auch die Werkstatt dann mehr Platz und werde mit zwei neuen Reparaturannahmestellen ausgerüstet, kündigt der Firmenchef an.

Am künftigen Firmenzweitsitz nicht weit von seinem Haupthaus wird der Kfz-Betrieb neben seinem Gebrauchtwagengeschäft dann auch seinen Reifenservice ansiedeln. In der neuen Reifenhalle an der Gartenstraße kann Bellendorf dann bis zu 1400 Reifensätze unterbringen, wenn seine Kunden ihre Pneus nach dem Reifenwechsel bei ihm einlagern. "Unsere alte Reifenhalle kommt an ihre Kapazitätsgrenze", begründet der Kirchhellener den Neubau im Gewerbegebiet Im Pinntal. Vor ziemlich genau vier Wochen hatte der Ausbau des Gewebegebietes begonnen, zurzeit sind Vermesser in dem insgesamt 2,7 Hektar großen Terrain unterwegs.

Das Firmenjubiläum wird gemeinsam mit der Neueröffnung gefeiert

Eigentlich wollte Bellendorf das 25-jährige Bestehen seines Autohauses in Kirchhellen in diesem Jahr groß feiern. "Es war alles schon geplant, doch wegen der Corona-Pandemie geht das jetzt selbstverständlich nicht mehr", bedauert der Kirchhellener Autohändler. Bellendorf will das Jubiläumsfest allerdings nachholen. "Wir feiern unser Jubiläum dann eben gemeinsam mit der Neueröffnung", meint Christoph Bellendorf. Im Dezember soll das so weit sein.