Bottrop: Bernd Tischler dankt Mitarbeitern für Coronaeinsatz

Für ihren bisherigen Einsatz zu Bewältigung der Corona-Lage dankte der Oberbürgermeister jetzt allen Mitarbeitern der Stadt. „Diszipliniert, gut strukturiert, entscheidungsfreudig und erfolgreich, so erlebe ich Ihre Arbeit. Und es ist einmal mehr an der Zeit, dafür Danke zu sagen“, so Bernd Tischler bei einem Besuch einer Krisenstabssitzung. Zuvor hatte er schon das Gesundheitsamt aufgesucht, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sowie die Aktiven am Infotelefon für ihr außergewöhnliches Engagement zu würdigen. Sein Lob richtete er zudem an den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und die Feuerwehr, deren Wachen allerdings derzeit für Außenstehende gesperrt sind.

Beim Kurzbesuch der Krisenstabssitzung wies Tischler darauf hin, dass es jetzt schon gut sechs Wochen her sei, dass er den Krisenstab zur Bewältigung der sich ausweitenden Corona-Pandemie einberufen habe. Vieles sei bis heute geschehen, tagtäglich seien die Verantwortlichen auch in Bottrop vor steigende Fallzahlen, neue Tatsachen und Herausforderungen gestellt worden.

Nichts scheint mehr normal zu sein

Was für die Krankenhäuser gelte, sei auch hier festzustellen: „Ich weiß, dass Sie alle an Ihre Belastungsgrenzen und auch darüber hinaus gehen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Arbeit im Stab natürlich neben Ihrem beruflichen und privaten Alltag geschieht, der sich auch für Sie und Ihre Familien anders als sonst gestaltet“, so das Stadtoberhaupt. In Zeiten von Corona scheine eigentlich nichts mehr normal zu sein. „Doch dank Ihres beherzten und so motivierten Einsatzes erleben wir auch in dieser bislang einzigartigen Krise, dass es weitergeht, dass alles irgendwie machbar wird. Dafür gebührt Ihnen der Dank aller Bürgerinnen und Bürger Bottrops, dafür danke ich Ihnen heute aus tiefstem Herzen“, betonte der Oberbürgermeister mit Blick nicht nur auf städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Es werde wahrscheinlich noch eine ganze Weile und viel Geduld und Durchhaltevermögen brauchen, bis wieder so etwas wie Normalität in unser aller Leben einziehe. Doch gemeinsam werde das in Bottrop geschafft. Gefreut hat sich der Krisenstab nicht nur über die OB-Worte, sondern auch über ein süßes Dankeschön von Ratsfrau Margit Jung, die selbst gebackene Muffins mitgebracht hatte.

