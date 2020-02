Bottrop: Böllerschüsse eröffnen das 31. Brezelfestjahr

Mit Böllerschüssen – abgefeuert von den Brezelkanonieren – starteten die Kirchhellener Brezelbrüder am Freitagabend offiziell ins 31. Brezelfestjahr. Der Saal des Brauhauses leuchtete in „brezelblau“, schließlich waren die vielen Brezelbrüder traditionell in ihren blauen Kitteln angetreten, geschmückt mit ihren roten Halstüchern.

Voll war es im Brauhaus und der Saal leuchtete in „brezelblau“. Denn selbstverständlich waren die Brezelbrüder in ihren blauen Kitteln angetreten. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Brezeldirektor Heiner Schenke begrüßte die vielen Interessierten, die in diesem Jahr mitfeiern wollen. Der Abend sei wieder „eine erstes Glanzlicht“ und das Brezelfest am 8. September werde erneut „ein einzigartiges Fest“, so seine Ankündigung an dem Abend, an dem es zunächst galt, die Brezelgesellschaft wieder neu zu gründen. Wie immer wurde es ein langer Abend nach dem offiziellen Teil. Die Veranstaltung ging bis kurz nach zwei Uhr am Samstagmorgen. „Alles ist bestens verlaufen“, sagte Christoph Wrobel der WAZ.

70 bis 80 Gruppen beteiligen sich am Umzug

Klar, dass auch das amtierende Brezelkönigspaar Egbert I. (Schnieder) und Beate I. (Möhlen) auf der Versammlung zu Wort kamen und auf ihre bisher zweieinhalbjährige Regentschaft zurückblickten. Ein Höhepunkt selbstverständlich das Brezelfest 2017, aber auch die gemeinsame Fahrt zum Brezelfest nach Speyer mit rund 50 Teilnehmern war für die Majestäten ein tolles Ereignis – ebenso der Ausmarsch im vergangenen Jahr.

Dann ging es auch um das diesjährige Festprogramm. Auch diesmal wieder wird es ähnlich laufen wie in den Vorjahren. Die verantwortlichen rechnen mit 70 bis 80 Gruppen, die sich – zu Fuß oder mit einem Festwagen – am Brezelumzug beteiligen werden. Der Große Umzug ist, neben dem Brezelwerfen, einer der Höhepunkte des Festes. Vereine und Gruppen, die daran teilnehmen, präsentieren meist auch eigene Mottos. Startschuss für das Fest wird aber das Offizierstreffen um sieben Uhr morgens sein. Um neun Uhr treten dann die Brezelbrüder an, um das Königspaar, Brezelestandarte, Brezelfahne und Riesenbrezel abzuholen. Ab 11.15 Uhr startet dann das Brezelwerfen.

Gründungsversammlung wählt den neuen Vorstand

Brezeldirektor Heiner Schenke leitete die Versammlung. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Bei den Wahlen bestätigten die Anwesenden Heiner Schenke im Amt des Brezeldirektors, als Brezeloberst Florian Bremer. Wieder gewählt wurden auch Brezelmajor Christopher Gertz, die Geschäftsführer Stefan Janinhoff und Guido Stappert sowie die Kassierer Oliver Grimm und Stefan Dierichs. Matthias Kreuz ersetzt als weiterer Kassierer Ulrich Eckert, der nicht mehr kandidierte. Brezelchronist bleibt Christoph Wrobel, Schriftführer Alexander Lettau. Für den Umzug sind weiter Christoph Strangemann und Johannes Grewer verantwortlich, für den Festplatz Ralf Kluger.

Egbert Schnieder, seit 1999 im Vorstand und inzwischen König, und Andreas Laacks, ebenfalls seit 1999 im Vorstand aktiv – sind als Kastellane ausgestiegen. In ihre Fußstapfen treten Matthias Brüning und Martin Steinmann. Als Hauptleute wurden die Brezelbrüder Marc Schlüter (1. Kompanie), Joachim Königshausen (2. Kompanie), Andreas Große-Keul (3. Kompanie) und Matthias Dierichs (4. Kompanie) wiedergewählt. Neuer Standartenoffizier ist Jan Fasthoff.

Oberbürgermeister und Bezirksbürgermeister loben Einsatz der Brezelbrüder

Oberbürgermeister Bernd Tischler und Bezirksbürgermeister Ludger Schnieder gehörten auch zu den Gästen der Gründungsversammlung. Der OB bedankte sich ausdrücklich bei allen Brezelbrüdern und Verantwortlichen für deren Einsatz in der Gesellschaft.