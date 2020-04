Bottrop: „Brings“ tritt auf der Bühne am neuen Autokino auf

Bottrop. Am 22. und 23. Mai hat sich die Kölsche Rockband „Brings“ für die neue Bühne am Moviepark angesagt. Offizielle Autokinoeröffnung am 15. Mai.

Corona machts möglich: Die Drive-In-Kulturlocation am Moviepark kommt schneller als gedacht. Bereits am 15. Mai soll die erste Show mit großem Kinofilm („Hangover“) plus Vorprogramm über Leinwand und Bühne gehen. Bis dahin wollen die Betreiber um Veranstalter Mario Grube (Mahlgrad GmbH) und Moviepark den größten Parkplatz des Freizeitparks technisch so ausgerüstet haben, dass nicht nur Filme sondern auch ganz unterschiedliche kulturelle Formate dort stattfinden können. Von Film über Konzert, Comedyshow vielleicht sogar bis hin zur Klassik könnte dann die Veranstaltungspalette reichen.

Erste Kulturveranstaltungen in der Coronazeit

Dass alle Beteiligten, darunter auch die Funke Mediengruppe, nicht nur kleckern sondern klotzen wollen, zeigt der nächste große Auftritt nur eine Woche später. Die kölsche Band „Brings“, im wahrsten Sinne Top-Player aus der Region, rockt gleich an zwei Abenden (22. und 23. Mai) den 1300-Plätze-Parkplatz am Rande des eigentlich eher schnuckeligen Vororts Feldhausen. Vor allem aber wird es dann dort die ersten öffentlichen Kulturveranstaltungen in Bottrop und Umgebung geben, die in Coronazeiten zaghaft wieder möglich sind.

Der Moviepark von oben: Der hintere Parkplatz vor der Achterbahn wird Standort des neuen Autokinos mit Event-Bühne. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Dass die Pläne von der Idee bis zur Ankündigung der Eröffnungsshow in nur knapp 14 Tagen umgesetzt werden konnten, ist ein - zumindest kleines - Wunder. Alle haben an einem Strang gezogen, nicht zuletzt auch die Wirtschaftsförderung der Stadt Bottrop, die ja mit „Fun City“ nicht nur ein Label sondern auch eine Netzwerk hat, so Oberbürgermeister Bernd Tischler. Der hatte es sich ebensowenig wie Sabine Wißmann, Leiterin der Wirtschaftsförderung, nehmen lassen, die Geburt dieses jüngsten Babys der Freizeit- und Unterhaltungsbranche der Stadt zu verkünden. Mit Alpincenter, Grusellabyrinth, Schloss Beck oder nicht zuletzt dem Zugpferd Moviepark zeigt man sich in Bottrop zwischen Ruhrpott und Münsterland freizeitmäßig gut aufgestellt. Aber auch städtische oder Firmenveranstaltungen kann sich Sabine Wißmann dort gut vorstellen.

Platz mit Sicherheitsabstand für 500 bis 600 Autos

Und die Corona-Regeln einzuhalten, wird auf dieser großen Fläche, die in normalen Zeiten Platz für 1300 Autos bietet, ebenfalls kein Problem sein. „Wir rechnen mit 500, 600 Autos pro Aufführung und maximal zwei Erwachsenen plus zwei Kinder, die im gleichen Haushalt leben pro Wagen“, sagt Mario Grube. Die Technik solle vom Feinsten sein, dafür sorge der Bottroper Spezialist TDA. 225 Quadratmeter große Bühne, 200 Quadratmeter große LED-Leinwand, die Filmvorführungen auch bei Tageslicht möglich mache mit Blick auf Familien, sowie Catering, das sowohl Corona-Regeln als auch Ästhetik berücksichtige, gehörten zum Rundum-Paket des neuen Spaß- und Kulturortes.

Geplant sind zunächst zwei bis drei Aufführungen pro Woche, eventuell etwas mehr. Synergieeffekte von Autokino und Moviepark bieten sich geradezu an. „Die Fläche stellen wir ja ohnehin, auch die Deko drumherum, wie die beleuchtete Achterbahn, die am Rande des Parkplatz zu sehen ist“, sagt Thorsten Backhaus, Geschäftsführer des Movieparks. Aber schon jetzt denke man nach, wie derzeit nicht beschäftigtes Personal des Movieparks eventuelle für die Aufführungen des neuen Spielorts eingesetzt werden könne.

Der Spielbetrieb ist zunächst bis zum 31. August geplant. Die Funke Mediengruppe übernimmt den Ticketverkauf. „Aber wir haben auch eigene inhaltliche Ideen in der Pipeline“, sagt Björn Josefiak, Teamleiter der Funke Abteilung Event.

Erste Infos und Tickets

Karten für die ersten Veranstaltungen gibt es ab Samstag, 2. Mai. Als Regelpreis sind 19,90 Euro pro Auto angegeben. www.wir-lieben-tickets.de oder www.autokino-am-movieapark.de. Filme mit Live-Vorprogramm oder der Auftritt von „Brings“ können andere Ticketpreise haben.