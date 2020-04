Bottrop: Der Berliner Bär wurde zum vierten Mal demoliert

Wo ist der Berliner Bär geblieben? Innenstadtbesucher und Anwohner vermissen die zwei Meter hohe Tierfigur vom Berliner Platz. Auch die Stadtverwaltung musste erst im eigenen Haus recherchieren, bis sie die Frage beantworten konnte: Der Bär ist mal wieder demoliert worden und liegt nun zur Reparatur im städtischen Bauhof.

Geschenkt bekommen hat die Stadt den“ beim Besuch einer Bottroper Delegation in Berlin zur Feier des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft mit dem Bezirk Berlin-Mitte im Mai 2009. Es handelt sich dabei um eine in Handarbeit hergestellte, knapp zwei Meter hohe Tierplastik. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den aufgedruckten Texten, die auch komplett in Brailleschrift eingestanzt sind. Der „Buddy Bär” sollte natürlich seinen Standort auf dem damals neu gestalteten Berliner Platz finden. Das ist im folgenden Winter auch passiert.

Zwei Beschädigungen in einem Monat

2011 wurde der Bär zweimal in Folge schwer beschädigt. Innerhalb eines Monats wurde der Figur die und der Kunststoff auf der Rückseite aufgeschlitzt. Weil die Stadt zunächst kein Geld in die Reparatur ausgeben wollte, wurde er auf dem städtischen Bauhof eingelagert. Im Mai wurde er dann .

Im Winter 2011/12 musste der Bär erneut in den Bauhof. Zunächst hatte die Stadt bei einer r einen Sturmschaden vermutet. Aber: „In der Werkstatt hat sich herausgestellt, dass sich wieder jemand daran zu schaffen gemacht hat“, sagt Stadtsprecher Andreas Pläsken. Die erneute Aufstellung im Januar nannte er einen „letzten Versuch“.

Eines Morgens lag der Bär auf der Seite

Die Drohung mit dem Abbau schien damals gefruchtet zu haben: Über Jahre war es ruhig um den Berliner Bären. Doch jetzt lag der Bär eines Morgens auf der Seite. Die Metallstangen, auf denen die Figur montiert sei, habe zwar Rostschäden; doch Pläsken geht nicht davon aus, dass der Bär von allein umgefallen ist. Er vermutet einen Rammstoß mit einem Auto oder Hiebe mit einem Baseballschläger.

Beim Sturz hat die Figur zusätzlichen Schaden auch an der Brailleschrift genommen. „Beim letzten Mal hat die Reparatur schon länger gedauert“, sagt Pläsken, „und dieses Mal ist der Schaden deutlich größer.“ Deshalb lässt die Stadt offen, wann der Bär wieder aufgestellt werden kann.