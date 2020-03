Bottrop: Designerpaar verkauft bald Wohnaccessoires und mehr

Bottrop. Anna Wollbrink und Jeanette Hünermund wollen am 21. März den Concept Store Eckperspektive in Bottrop-Eigen eröffnen. Das haben sie dort vor.

In dem Haus an der Ecke Gladbecker Straße / Am Weckelsberg führte ihre Urgroßmutter einst ein Lebensmittelgeschäft. Und auch ihre Oma lernte und arbeitete dort, bis der Rewe-Laden 1970 schloss. 50 Jahre später tritt Anna Wollbrink (33) nun in die Fußstapfen ihrer Ahninnen. Nur wird sie (fast) keine Lebensmittel verkaufen. Sondern arbeitet mit Jeanette Hünermund (28) auf Hochtouren an der Eröffnung ihres Concept Stores „Eckperspektive“. Diese ist für den 21. März geplant.

Kakteen in Tassen gehören zum Angebot im Geschäft Eckperspektive, das am 21. März eröffnen soll. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Concept Store übersetzt Jeanette Hünermund mit „Einzelhandelsgeschäft mit einem Produkt- und Markenmix“. Das Designerpaar spezialisiert sich dabei auf skandinavische Wohnaccessoires, regionale Produkte und ein Sortiment für Kinder.

Ein Wohnaccessoire extra für Bottrop entwickelt

Viel davon ist in dem noch nicht komplett eingerichteten, hellen Laden mit den hohen Decken schon zu sehen: schlicht-elegante Kerzenständer, Trinkflaschen, Kakteen dekoriert in Tassen, hölzerne Schneidebretter in Hasenform, Kissen in Pastellfarben, zarter Modeschmuck. Dazu kommen zum Beispiel Tier-Rucksäcke für Kinder oder Blechautos im Vintage-Stil (und in Bobbycar-Größe) für die Kleinen.

Ein Wohnaccessoire haben die beiden speziell für Bottrop entwickeln lassen. Was das ist, wollen sie aber noch nicht verraten.

Regionale Produkte stehen in den Regalen der Eckperspektive

Der Zugang zum Concept Store Eckperspektive wird über das Lottogeschäft führen. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Anbieten werden die Geschäftsfrauen, die Anfang Januar mit der Renovierung des Ladenlokals begonnen haben, auch regionale Produkte. Zum Beispiel das Popcorn mit besonderer Note von Pottkorn oder die Öle aus der Ruhrmühle aus der Eigener Nachbarschaft. Leckeres aus ihren bisherigen Wohnorten wollen sie mit Gin aus dem Schwarzwald und einem Tonic aus München ins Sortiment holen.

Die beiden Frauen erfüllen sich mit dem eigenen Laden einen Traum. „Wir haben uns in München kennengelernt“, erzählt Anna Wollbrink. „Dort haben wir als Visual Merchandiser gearbeitet.“ Später ging’s Richtung Freiburg. Dass die Räume in dem Eckhaus auf dem Eigen, das in Familienbesitz ist, nach einer Reisebüro-Ära zuletzt leer standen, nutzen sie nun als ihre Chance. „Concept Stores kennen wir aus München und anderen Großstädten“, sagt die gebürtige Bottroperin. „Warum sollte das nicht in Bottrop klappen?“

Kreative Workshops und individuelle Raumkonzepte

So sah das Ladenlokal früher aus – Anna Wollbrink gewährt einen Blick ins Familienalbum. Foto: Eckperspektive

Zumal die beiden neben dem Verkauf in dem Geschäft kreative Workshops anbieten wollen. Zum Auftakt sollen dort in Abendkursen Macramee-Pflanzenhänger entstehen. Und wer mag, kann sich von ihnen auch ein individuelles Raumkonzept erstellen lassen. Fürs Kinderzimmer vielleicht oder auch den Wohnraum.

„Wir kommen ja aus der Branche“, sagt Jeanette Hünermund. Beratung, eine Einkaufsliste und bei Bedarf auch die Vermittlung an Handwerker gehören zu ihrem Service.

Großmutter Hildegard Hetkämper (79) findet das prima: „Ich freue mich sehr für meine Enkelin und ihre Partnerin. Es erinnert mich an meine Jugend, als ich dort in den Räumlichkeiten gemeinsam mit meinen Eltern gearbeitet habe.“ - „Es ist nett, wieder näher an der Familie zu sein“, sagt Anna Wollbrink.