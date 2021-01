Bottrop: Ehepaar sieht Einbrecher aus Wohnzimmer flüchten

Ein Ehepaar hat in der eigenen Wohnung einen Einbrecher überrascht. Er flüchtete wohl ohne Beute durch ein Loch in der Terrassentür.

Am Samstag um 11.50 Uhr kehrte ein Ehepaar in seine Wohnung an der

Richard-Wagner-Straße zurück. Im Wohnzimmer sahen sie eine fremde Person, die

gerade aus der Wohnung durch ein Loch in der Scheibe der Terrassentür flüchtete.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Täter konnte nicht

beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.