Bottrop: Ein Drehorgel-Konzert erfreut St. Hedwig-Bewohner

Karl Keining hat den Dreh raus. Als erfahrener Unterhalter weiß er, wie man ein Publikum begeistert. Mit seiner Drehorgel hat er unzählige Auftritte gestaltet. Aber ein Konzert in Zeiten von Corona wie in der Senioreneinrichtung der Caritas St. Hedwig am Nordring ist selbst für ihn Neuland.

„Der Drehorgelmann kann diesmal nicht ins Haus, aber er hat seine Maske mit“, ruft Keining den Zuhörern zu den Balkonen und Fenstern hinauf. Mit dem blau-schwarz karierten Zylinder auf dem Kopf steht er im Hof und hat das Instrument zur Hand. Als die ersten Töne erklingen, füllen sich die Stehplätze. Neugierig, woher die Musik kommt, schauen manche Bewohner in einer Mischung aus Überraschung und Freude aus dem Fenster. Andere hat das schöne Wetter an die frische Luft gelockt.

Die Bewohner wussten nichts von dem Auftritt

„Die Bewohner wussten nichts von dem Auftritt“, sagt Luisa Lopes, die Leiterin des Sozialen Dienstes. Auch sie lässt sich den Auftritt nicht entgehen. „Wir müssen in diesen Zeiten wirklich erfinderisch sein“, meint sie. Alle Veranstaltungen in St. Hedwig hatten wegen der Pandemie abgesagt werden müssen. Karl Keining sagte sofort zu, als er kontaktiert wurde. In St. Hedwig ist er kein Unbekannter, war als Drehorgelspieler schon häufig zu Gast. Zum Beispiel beim Sommerfest oder zur Weihnachtszeit. Und er ist immer wieder gerne zu Besuch. Gerade in diese schweren Zeiten.

Sein Auftrag ist klar: Er soll für gute Laune, Stimmung und Abwechslung sorgen. Auch wenn er diesmal wegen Besuchsverbot nicht ins Haus darf, macht er das Beste aus der Situation. Zu seinem Potpourri aus Melodien und Liedern gehören „Veronika, der Lenz ist da“, „Mein Vater war ein Wandersmann“, „Tulpen aus Amsterdam“, „Kein schöner Land“ und „Marmor, Stein und Eisen bricht“. Und die Ruhrpotthymne schlechthin, das Steigerlied, hat er natürlich auch im Programm.

Der Drehorgelspieler macht eine Runde ums gesamte Haus

Der Funke springt über. Die Musik und die bekannten Lieder gehen bei einigen Bewohnern in Fleisch und Blut über. Sie singen, klatschen im Rhythmus, und abschließend darf sich Keining über den Applaus freuen. Er macht eine Runde ums gesamte Haus. Jeder soll ihn sehen oder zumindest hören. Sein Konzert dauert eine ganze Stunde.

Die Bewohner von St. Hedwig erfahren seit Tagen eine Welle der Zuneigung. Schüler des Josef-Albers-Gymnasiums und der Willy-Brandt-Gesamtschule hatten zu Ostern liebevolle Grußkarten und Briefe für die älteren Damen und Herren geschrieben. Die Jungen und Mädchen des Kindergartens von Liebfrauen erfreuten die Senioren mit selbstgebastelten Werken. Eine nette Nachbarin hatte kleine Geschenke gepackt. Der Inhalt: leckere Pralinen. Und ein anderer netter Nachbar, Peter Keller, kam vorbei und schenkte jedem der 120 Besucher eine Rose.

Dank an die Angehörigen für das Verständnis

Es ist für alle aktuell keine einfache Zeit. „Wir möchten uns deshalb bei den Angehörigen bedanken, dass sie so viel Verständnis aufbringen“, sagt Luisa Lopes. Vonseiten der Einrichtung wird alles versucht, um den sozialen Kontakt zu Familien und Freunden so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. „Wir haben einen Tablet-Computer für unsere Bewohner. Darauf haben wir WhatsApp installiert, so dass die Bewohner im Videobild mit ihren Angehörigen sprechen können“, sagt Lopes.

Bottrop Das war noch nicht die letzte Aktion Luisa Lopes, Leiterin der Sozialen Dienste, möchte noch nicht zu viel verraten. Aber für die Bewohner von St. Hedwig ist in den kommenden Wochen noch die eine oder andere Aktion geplant. In der Zeit des Besuchsverbotes wird gebeten, dass sich Angehörige bei einem geplanten „Balkonbesuch“ vorab mit der Einrichtung telefonisch, schriftlich oder per E-Mail in Verbindung setzen.

