Bottrop: Erfolg für Kinderbuchaktion der Bürgerstiftung

Die Buchaktion der Bottroper Bürgerstiftung (die WAZ berichtete) hat sich als großer und vor allem auch rascher Erfolg herausgestellt. Bereits nach knapp zwei Tagen waren alle Kinderbücher vergriffen und 450 Grundschülerinnen und Grundschüler hatten sich „ihr“ Buch aus den angebotenen vier altersgerechten Titeln ausgewählt.

„Unser Projekt für junge Leser in Zeiten der Coronakrise hat unsere Erwartung mehr als erfüllt“, freut sich Helmut Julius, Vorsitzender der Stiftung. „Dazu sehr beigetragen haben unsere Partner der drei Buchhandlungen, die unsere Idee von Anfang an unterstützt haben. Die Grundschüler hätten wohl selbst sehr stark als Multiplikatoren für die Aktion gewirkt, so Helmut Julius. bei anderen, zum Teil auch schwächeren Grundschülern, hätten manche Lehrer wohl auch mit auf dieses Projekt hingewiesen, so der Stiftungsvorsitzende. Dabei sei die Resonanz gleichmäßig über das gesamte Stadtgebiet verteilt wahrgenommen worden.

Wettbewerb endet am 10. Mai

Da einige Schülerinnen und Schüler sich bereits positiv über die Aktion geäußert hätten, veranstalte die Bürgerstiftung jetzt noch einen Wettbewerb unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Alle Beschenkten können bis Sonntag, 10. Mai, per Mail (kontakt@buergerstiftung-bottrop.de) oder per Brief (Bottroper Bürgerstiftung, c/o Villa Dickmann, Bogenstraße 40, 46236 Bottrop) schreiben, wie ihnen das Buch gefallen hat. Unter allen Einsendern werden fünf Buchgutscheine zu je 30 Euro verlost. DA