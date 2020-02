Bottrop: Frank Goosens beichtet seine Liebe zu den Beatles

Das neue Programm des Volkshochschule (VHS) Bottrop für das Frühjahr 2020 liegt vor. Am Montag stellten Uwe Dorow und seine leitenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das umfang- und inhaltsreiche Werk vor. Auf 64 Seiten werden insgesamt 430 Kurse angeboten, davon 57 in Kirchhellen. Einiges habe sich bei der Zuordnung der Kurse geändert, erläuterte Dorow. Man habe die Fachbereiche neu geordnet und übersichtlicher gestaltet. Man versuche immer an Formaten und Zeiten zu arbeiten, um „nah an den Interessen der Bürger zu sein“, sagte Dorow, aber man habe auch eine öffentliche Verantwortung.

Im letzten Jahr habe das Jubiläumsjahr das Programm dominiert, aber auch in diesem Jahr stünde wieder ein kleines Jubiläum an. Das beliebte und meist gut besuchte VHS-Forum gibt es inzwischen seit 30 Jahren. Den Auftakt macht in diesem Jahr der Historiker Dr. Tillman Bendikowski am 19. März mit der Vorstellung seines Buches „Ein Jahr im Mittelalter“. Es geht um eine Zeitreise mit spannenden Alltagsgeschichten der Menschen im 12. Jahrhundert. Die Frankfurter Journalistin Heike Leitschuh setzt die Reihe mit ihrem Vortrag am 5. Mai fort. Unter dem Thema: Ich zuerst! Eine Gesellschaft auf dem Ego-Trip“ beschäftigt sie sich mit dem Konkurrenzdenken in unserer Gesellschaft. Passend dazu bietet die VHS in Zusammenarbeit mit der „muTiger-Stiftung“ ein entgeltfreies Seminar zum Thema „Zivilcourage kann jeder lernen“ an.

Wie die echte Cowboys kochen und sprechen lernen

Uwe Dorow, Thomas Pentzek, Tanja Steinhaus, Dr. Katja Hesmer, Christiane Dahlkamp und Maria Reidick-Rominski stellen das neue VHS-Programm für das Frühjahrssemester 2020 in Bottrop vor. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Im Bereich der Literatur ist sicherlich der Auftritt von Frank Goosens ein besonderes Highlight. Der Bochumer Kabarettist und Autor stellt sein neues Buch „Acht Tage die Woche - Die Beatles und ich“ als witzige Liebeserklärung an die Liverpooler Band vor. Die dabei bestehende Kooperation mit der lebendigen Bibliothek soll fortgeführt werden. Das Projekt „Von der Idee zum Buch“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Galerie 7. Am Ende des Workshops soll idealerweise ein gedrucktes Buch als gemeinsames Werk entstehen. Alltagspraktisch orientiert ist eher die Gestaltung eines individuellen Fotobuchs.

Eine Vielzahl weiterer Kurse in allen Bereichen sind neu im Angebot: Bei „Freie Software“ können kostenlose Alternativen zu Microsoft erprobt werden, beim „Cowboy-Cooking - Let`s cook and speak English“ gibt es passende stilechte Gerichte und Sprache. Theoretisch und praktisch ist auch die „Kaffeeschule“ in einer Oberhausener Rösterei für Liebhaber der braunen Bohnen. Beim „Intuitiven Bogenschießen“ steht nicht die Treffgenauigkeit, sondern vielmehr Haltung und Atmung im Vordergrund.

Hörer können Sprachen für den nächsten Urlaub erlernen

Der Bereich Psychologie ist erweitert worden. Die stellvertretende Direktorin Tanja Steinhaus möchte den Bereich noch weiter ausbauen, „um zu sehen, wie er bei den Bottropern ankommt.“ Im Bereich der Fremdsprachen gibt wie immer vielfältige Angebote. Ein Schnellkurs „Vamos a Espana“ vermittelt einfache Spanisch-Grundkenntnisse für den Urlaub. Neu im Programm sind auch Führungen mit Stadtführerin Antje Herbst durch das Rathausviertel oder die Innenstadt. Wer unsere Nachbarstadt Dorsten näher kennen lernen will, hat bei einem Nachtwächterrundgang mit „Westfälischem Abendbrot“ am 18. März Gelegenheit dazu. Auch das gut besuchte Film-Forum bleibt wichtiger Bestandteil der VHS mit ambitionierten Filmen, dem Jungen Theater und Musikveranstaltungen.