Bottrop: Fridays und Verwaltung verfolgen oft gleiche Ziele

Zum Abschluss der Klimawoche des Recherchezentrums Correctiv trafen sich Klaus Müller, Technischer Beigeordneter der Stadt, und Philipp Lauter von Fridays for Future zu einem öffentlichen Dialog. Das jedenfalls war der Plan. Aber die Veranstaltung stand anfangs auf der Kippe.

Klaus Müller verspätete sich wegen einer Ausschusssitzung, und es waren am Donnerstagabend auch deutlich weniger Besucher gekommen als an den vorhergehenden Themenabenden der Klimawoche. Aber Bastian Schlange, Leiter der Correctiv-Klimaredaktion und Moderator des Abends, blieb gelassen und zog das Resümee der viertägigen Veranstaltungsreihe einfach vor. Das fiel positiv aus, denn das Hauptziel, die Podiumsgäste auf Augenhöhe mit dem Publikum ins Gespräch zu bringen, sei erreicht worden.

Focus von Innovation City hat sich mit den Jahren verschoben

Eine lebhafte Diskussion entwickelte unter Teilnahme der Zuhörer. Allerdings waren deutlich weniger Gäste erschienen als zum Auftakt der Klimawoche. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Dann nahm die Veranstaltung zum Thema „Aktivismus trifft Realpolitik“ doch noch Fahrt auf. Gleich zu Beginn kamen Forderungen zur Sprache, die den Fridays for Future-Kids besonders am Herzen liegen: Projekte zum Klimaschutz an Schulen, Schulbegrünungen und energetische Gebäudemodernisierungen.

Klaus Müller hält solche Vorschläge grundsätzlich für sinnvoll und erinnerte daran, dass es in den ersten Innovation City-Jahren auch schon derartige Projekte gab. Seit 2015 habe sich der Fokus aber auf andere Maßnahmen verschoben. „Von den rund 10.000 Hausbesitzern im Pilotgebiet haben 3700 eine Energieberatung in Anspruch genommen. 56 Prozent haben anschließend Maßnahmen umgesetzt. Ein solcher Erfolg hat für das Ziel der CO2-Reduzierung große Bedeutung“, führte Müller aus.

Aktuell wird der Nahverkehrsplan überarbeitet. Aber nicht zum Nulltarif

Natürlich stand auch die Forderung nach einem nutzerfreundlichen öffentlichen Nahverkehr mit guter Anbindung an die Nachbarstädte im Raum - und das möglichst zum Nulltarif. In seinen Antworten machte Müller klar, dass die Ziele der Stadt und der Aktivisten gar nicht so weit auseinanderliegen. Unterschiede zeigten sich aber hinsichtlich der Prioritäten und im Umsetzungstempo.

Aktuell werde ein Nahverkehrsplan erarbeitet, der eine siebenstellige Summe aufruft. Aber an einen Nulltarif oder auch nur ein 365-Euro-Ticket ist dabei nicht gedacht. Immerhin gibt es einen Ratsbeschluss, dass zu besonderen Veranstaltungen wie Stadtfest oder Pferdemarkt der innerstädtische ÖPNV kostenlos sein soll. Allerdings muss dem die Bezirksregierung noch zustimmen, denn die Stadt könne nicht alle Entscheidungen autonom treffen. Ein Kompromiss für den geplanten Radschnellweg muss zum Beispiel mit dem Straßenbaubetrieb des Landes verhandelt werden.

Obwohl insgesamt konstruktiv diskutiert wurde, kam zum Schluss nochmal ein strittiges Thema auf, als Philipp Lauter von Fridays for Future die Forderung erhob, auf die Bebauung des Kraneburger Felds zu verzichten. Der Technische Beigeordnete wies auf den gültigen Bebauungsplan hin und auf sechs Bewerber, die Nutzungskonzepte vorgelegen wollen. Daraufhin kam aus dem Publikum der Hinweis, dass das Festhalten an Ökonomie und Formalitäten zu kurz greife. Eine Besucherin zog ihr Fazit: „Selbst große Versicherer ziehen inzwischen ökologische Spätfolgen ins Kalkül. Da sollten wir lokal unsere Entscheidungskriterien auch erweitern.“

Bottrop Veranstaltungen im Salon 5 An vier Abenden hatte das gemeinnützige Recherchezentrum Correctiv Themen gesetzt, die sich mit dem Klimawandel auf lokaler Ebene befassten, zudem einen Faktencheck boten und Fragen der Mobilität beleuchteten. Die Abendforen fanden an der Hochstraße 25 statt, wo Correctiv seit Anfang des Jahres den „Salon 5“ in einem Ladenlokal betreibt. Hier wird zurzeit eine Jugendredaktion aufgebaut. Das Thema Klima wird auch in Zukunft Gesprächsstoff bieten. Deshalb sind weitere Veranstaltungen für das Frühjahr geplant. Correctiv ist das erste gemeinnützige Recherchezentrum in Deutschland. Es hat seinen Sitz in Essen und einen weiterem Standort in Berlin.

