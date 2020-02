Bottrop: Funkengarden tanzen sich in die Herzen der Narren

In der Aula Welheim regierten wieder die Garden. Ab 11.11 Uhr präsentierten sich beim dritten Tanz- und Gardetreffen der KG Grün-Weiße Funken Batenbrock verschiedene Tanzgruppen und Solokünstler der Karnevalsvereine.

Yanina Kwiatkowsky ist Präsidentin der Grün-Weißen, Gardetänzerin in der Seniorengarde und Jugendtrainerin. Sie organisierte zum dritten Mal ein Treffen der vielen verschiedenen Kinder- und Jugendgarden im Alter von fünf bis fünfzehn der Karnevalsvereine aus Bottrop und Umgebung. Aus Oberhausen, Gladbeck und Essen kamen die Tanzgarden, um sich den heimischen Jecken zu präsentieren. Die ehemalige Stadtprinzessin moderierte zusammen mit Funken-Vorstandsmitglied Dennis Wirschun die Veranstaltung vor 250 Gästen.

Die ehemalige Stadtprinzessin Yanina Kwiatkowsky moderierte das dritte Tanz- und Gardetreffen. Sie ist auch Präsidentin der KG Grün-Weiße Funken Batenbrock. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Entstanden ist diese Veranstaltung dadurch, dass Yanina Kwiatkowsky während ihrer Zeit als Tollität in Amt und Würden in der Session 2015/2016 die vielen verschiedenen Garden und Karnevalsvereine der Umgebung kennenlernen konnte. Daraus formte sich der Wunsch nach einem gemeinsamen Treffen, wo sich die Karnevalisten untereinander kennenlernen und austauschen können. Vor allem für die Kinder sollte es eine Möglichkeit sein, die verschiedenen Tanz- und Musikstile der anderen Garden zu entdecken und die Vielfalt des Karnevals in der Umgebung mitzubekommen. Und im besten Fall könnten sich neue Freunde im Karneval finden, so lautete die Ursprungsidee.

Auch für Dennis Wirschun war das Treffen der Garde ein besonderer Anlass. Denn seine kleine Tochter Emily ist mit fünf Jahren das jüngste Mitglied der Grün-Weißen Funken. Sie sei ganz aufgeregt vor so vielen Menschen aufzutreten, aber freue sich dennoch sehr darüber, den anderen Garden zu zeigen, was sie und ihre Minis alles können.

Mit von der Partie waren auch das Gladbecker Stadtprinzenpaar Volker I. und Tine I., die die Wittringer Ritter zum Treffen begleiteten. „Wir haben uns riesig über die Einladung gefreut und hoffen sehr, dass unsere Garde genauso begeistert, wie wir von den anderen Garden begeistert sind“, meinte das Paar aus der Nachbarstadt. Auch Sarah Kwiatkowsky, Schwester von Yanina und Mitveranstalterin, zeigte sich zufrieden mit dem diesjährigen Treffen. „Durch die Erfahrung der letzten zwei Male haben wir gelernt und sind jetzt so weit, dass das Ganze sehr organisiert ablaufen kann.“

Sie freute sich sehr, dass so viele Garden aus der Umgebung gekommen waren. „Wir haben einige Wiederholungstäter aber auch viele neue Garden, die sich angemeldet haben, weil der Erfolg des Treffens sich herumgesprochen hat.“