Bottrop: Gladbecker nach Molotowcocktail-Wurf festgenommen

Bottrop/Gladbeck. Auf einer Grillfeier in Bottrop soll ein Gladbecker einen Molotowcocktail in Richtung der Angehörigen geworfen haben. SEK half bei der Festnahme.

Nach einem Molotowcocktail-Wurf ist am Samstagabend ein offenbar stark alkoholisierter Gladbecker (54) in Bottrop festgenommen worden - mit Hilfe des SEK.

Wie Kommissar vom Dienst Frank Grapatin berichtet, wurde die Polizei am Samstag gegen 21.10 Uhr von der Feuerwehr darüber informiert, dass wohl ein Gladbecker auf einer Grillfeier auf einem ehemaligen Bauernhof in Kirchhellen einen Molotowcocktail in Richtung der Angehörigen geworfen haben soll. „Das wurde vor Ort auch bestätigt“, so Grapatin. „Es gab eine Verpuffung, aber es wurde niemand verletzt und nichts beschädigt.“

Gladbecker wurde in die Psychiatrie eingewiesen

Doch als die Kollegen eintrafen, habe sich der Gladbecker ins Erdgeschoss des Hauses zurückgezogen und nicht rauskommen wollen. „Wir haben das Gebäude geräumt, umstellt und das SEK angefordert.“ Mit dessen Eintreffen habe der Mann flüchten wollen, konnte aber festgenommen werden. „Er muss wohl sehr alkoholisiert gewesen sein“, berichtet der Kommissar vom Dienst. Der Gladbecker sei in die Psychiatrie eingewiesen worden.