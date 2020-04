Bottrop: Gleich zwei Blumenläden eröffnen bald in der City

Bottrop. Zwei leere Ladenlokale in der Bottroper Fußgängerzone füllen sich in Kürze mit Leben. Die Corona-Krise hat den Geschäftsstart teils verzögert.

Mitten in der Corona-Krise zieht in zwei leerstehende Ladenlokale Anfang Mai im Wortsinn blühendes Leben ein: Zwei Blumenhändler - Filialen von "Der Holländer" und "Blumen Risse" - eröffnen neue Geschäfte in der Fußgängerzone.

Wer zuletzt an den Schaufenstern vorbeigekommen ist, konnte kaum verpassen: Hier tut sich etwas. An der Hansastraße 15 zum Beispiel ist das grüne Geschäftsschild mit dem Schriftzug "Der Holländer 2" nicht zu übersehen. Wo früher Eis verkauft wurde und vor Weihnachten Kürschnermeister Thomas Albrecht einen vorübergehenden Pop-up-Store eröffnete, sollen ab Samstag, 2. Mai, frische Blumen, Importrosen, Eingetopftes für Haus und Garten sowie Dekorationsartikel neue Abnehmer finden.

Schon länger ein geeignetes Ladenlokal in Bottrop gesucht

"Der Holländer" mit der Nummer eins findet sich seit drei Jahren in Duisburg-Meiderich, berichtet Sedat Avci von dem Blumenladen. Das Geschäft sei einst mit einem holländischen Partner gegründet worden, verschiedene Filialen habe es schon gegeben. Und jetzt eben eine in Bottrop. Die "sehr schöne" Stadt habe man als Standort schon länger im Auge gehabt. "Aber es war schwierig, ein Ladenlokal zu finden. Die Mieten sind teuer in Bottrop", sagt Sedat Avci, der selbst aus der Nachbarstadt Oberhausen kommt.

Geschäftseröffnung um einen Monat verschoben

Die ursprüngliche Planung sah vor, das 200 Quadratmeter große Geschäft bereits am 1. April an der Hansastraße zu eröffnen. Als Blumenhandel wäre das laut Verordnung zu diesem Zeitpunkt trotz Corona-Krise auch schon möglich gewesen. Allerdings wären dann wohl nicht viele Kunden gekommen, weil die Innenstadt mit den da noch geschlossenen Geschäften ansonsten ja keine Anziehungspunkte bot, vermutet Avci. "Wenn das Ladenlokal an einer Hauptstraße gelegen hätte, wo viele vorbei kommen, hätten wir es mit der Eröffnung vielleicht versucht."

Zumal man als Blumenhändler das Ostergeschäft eigentlich ja gerne mitnehme. Aber dann mit frischer Ware dazustehen und nicht zu wissen, ob jemand kommt - das war offenbar keine Alternative. "Wir investieren in Blumen, dann muss auch was reinkommen." Das soll nun ab Anfang Mai klappen. Zwei Mitarbeiter gibt es schon, eine helfende Kraft wird noch gesucht.

Rückkehr eines bekannten Filialisten in die Innenstadt

Gar nicht weit entfernt kehrt mit "Blumen Risse" ein schon bekannter Filialist in die Bottroper Innenstadt zurück. Früher war der Blumenhändler im fußläufigen Teil der Gladbecker Straße beheimatet - in das dann leer gewordene Ladenlokal zog bereits vor rund einem Jahr "Simones Schlemmercafé" ein. Nun geht es für Risse mitten hinein in die City, und zwar an die Hochstraße 34.

Blumen und Grünpflanzen für drinnen und draußen folgen dann an dieser Stelle auf T-Shirts und Hosen - zuletzt war in dem Ladenlokal die Mode-Boutique Peacock beheimatet. Eine Franchise-Filiale der Peacock Moden GmbH aus Borken, die Insolvenz angemeldet hatte.

Nach Auskunft von Risse - ein Unternehmen mit Sitz in Schwerte, das sich mit rund 150 Standorten zu einem der größten Einzelhandelsunternehmen im Blumen- und Pflanzenmarkt in Deutschland zählt - ist die Eröffnung des Geschäfts für den 7. Mai geplant.