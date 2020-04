Bottrop: Gottesdienste nach Corona-Regeln ab dem 10. Mai

Wer sich schon am diesem Wochenende nach wochenlanger Abstinenz auf den Besuch eines Gottesdienstes in einer der Bottroper Kirchen gefreut hat, wird noch etwas warten müssen. Denn sowohl die katholische Kirche als auch die evangelische Gemeinde Bottrop feiern ihre ersten öffentlichen Gottesdienste erst wieder ab dem 10. Mai - und dann auch nur in wenigen ausgewählten Kirchen.

Eine Liturgie wie gewohnt wird es auch jetzt noch nicht geben

Das ist keine Schikane, sondern vor allem den strengen Vorschriften zu verdanken, mit denen sich die Gemeinden auseinandersetzen müssen und die sie ohne Panne einhalten wollen. Niemand werde vorerst einfach in eine Gotteshaus hineinlaufen dürfen, sich einen Platz aussuchen und aus voller Kehle die Lieder singen, sagt Lisa Krengel, Pfarrerin der Martinskirche in der Innenstadt. „Eine feierliche Liturgie wie wir alle sie gewohnt waren, wird es auf längere Zeit nicht geben“, sagt auch Jürgen Cleve, Propst von St. Cyriakus. dazu gehöre auch der Verzicht auf Chorgesang oder Orchesterbegleitung an Feiertagen. In der Großpfarre hat man sich bislang auf zwei Gottesdienstkirchen geeinigt: St. Cyriakus in der City und St. Ludgerus im Fuhlenbrock.

St. Ludgerus im Fuhlenbrock ist neben St. Cyriakus in der Innenstadt die zweite Kirche der Großpfarrei, in der ab dem zweiten Maiwochenende wieder Messen stattfinden. Foto: Frank Oppitz

Die beiden katholischen Pfarreien haben sich bereits auf die Kirchen geeinigt, in denen ab dem zweiten Maiwochenende wieder öffentlich Messen gefeiert werden. Die St.-Joseph-Pfarre habe sich auf Liebfrauen auf dem Eigen und die Pfarrkirche St. Joseph in Batenbrock geeinigt, so Manuel Troost, der neue Verwaltungsleiter der Großgemeinde. In beiden Kirchen werden am Samstag, 9. Mai um 17 Uhr Vorabendmessen stattfinden. An den Sonntagen ab 10. Mai gibt es um 10 Uhr eine Messe in Liebfrauen und um 11.30 Uhr eine weitere Messe in St. Joseph. „Zusätzlich halten wir aber für alle, die nicht kommen können oder - weil sie einer Risikogruppe angehören - nicht wollen, am Streaming der 11-Uhr-Messe aus St. Franziskus auf Youtube fest“, so Manuel Troost.

Strenge Vorsichtsmaßnahmen

Die Vorsichtsmaßnahmen sind in beiden Gemeinden im Grunde identisch. Es gibt Aufsichtspersonen an den Eingängen und in den Kirchen. „Die Platzkapazitäten werden in allen Kirchen so eingeschränkt, dass die Abstandsregeln problemlos eingehaltenen werden können“, sagt auch Jürgen Cleve. In St. Ludgerus werde es drei, in St. Cyriakus vier Sonntagsmessen geben. Zugelassen sind 60 beziehungsweise 80 Besucher. So können wir mit 500 Plätzen zumindest die Hälfte der Gottesdienstbesucher an normalen Sonntagen unterbringen, so der Propst von St. Cyriakus. In Liebfrauen und St. Joseph stehen jeweils 90 Plätze zur Verfügung. „Wir überlegen aber, in den Seitenschiffen der recht großen Kirchen einzelne Bänke oder Stühle für Familien bereitzuhalten“, sagt Manuel Troost.

Die Corona-Ordnung der evangelischen Stadtkirchengemeinde ab 10. Mai stellen wird in der nächste WAZ-Ausgabe vor. Die detaillierten Vorschriften der Westfälischen Landeskirche müssten noch genau mit den Bottroper Gegebenheiten abgestimmt werden, so Pfarrerin Lisa Krengel von der Altstadtgemeinde.

Mehr Infos zu den Gemeinden

Wer sich weiter über die aktuellen Regeln zur Wiederöffnung der Kirchen und der Feier der Gottesdienste informieren möchte, kann dies auf den Homepages der beiden katholischen Großpfarreien St. Cyriakus und St. Joseph tun. Dort geht es auch zu den fortlaufenden Angeboten wie „meinwort“ oder dem Gottesdienst-Streaming. Die evangelische Stadtkirchengemeinde informiert ebenfalls auf ihrer Internetseite über Neues in Corona-Zeiten und zur Wiederöffnung ihrer Kirchen für öffentliche Gottesdienste ab 10. Mai.