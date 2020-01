Bottrop: Grün-Weiße Funken bejubeln den eigenen Nachwuchs

Die fünfte Jahreszeit kommt langsam in Schwung, In dieser Session eröffnete die KG Grün-Weiße Funken am Samstag in der Aula Welheim den Reigen der närrischen Prunksitzungen in neuer Umgebung. Früher habe man im Pfarrsaal von St. Joseph gefeiert, aber es habe sich im letzten Jahr gezeigt, dass „nicht alle Platz hatten“, wie Präsidentin Janina Kwiatkowsky zur Begrüßung feststellte.

Eine schier endlose Reihe grün-weißer Tänzer und Tänzerinnen bevölkerte die Bühne und zeigte, über welchen Nachwuchs in den vier Garden die Batenbrocker Karnevalisten verfügen. Beim umjubelten Gemeinschaftstanz aller Garden wurde deutlich, dass auch Moderator Dennis Wirschun Recht hatte mit seiner Behauptung, auch die Bühne sei früher zu klein gewesen.

Dreimal hoher Besuch: Das Stadtkinderprinzenpaar Ben II. und Lena Marie I. (Mitte) bei der Prunksitzung der KG Grün-Weißen Funken Batenbrock. Später kamen noch das Stadtprinzenpaar und das Prinzenpaar aus Mülheim. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Gleich drei Prinzenpaare

Gleich drei Prinzenpaare verliehen der Veranstaltung „fürstlichen“ Glanz. Das Stadtkinderprinzenpaar Lena Marie I. und Ben II. begannen mit ihrer Proklamation „Karneval, Magie und Zauberei...“ und forderten bei ihrem erfrischenden Auftritt die Narren auf: „Seid auch ihr mit dabei, macht einfach mit.“

Anschließend machte das Bottroper Stadtprinzenpaar Denise I. (Weise) und Christoph I.(Schliwka) Station in Welheim und proklamierte ihr Sessionsmotto: Singen, Tanzen, Lachen - gemeinsam in Bottrop Karneval machen.“ Bis Aschermittwoch habe nur Stimmung zu herrschen in Bottrop, lautete ihr rigoroser Befehl an das Narrenvolk.

Überraschungsgäste aus Mülheim

Der traditionelle Gardetanz mit der „gemischten“ Garde war etwas ungewöhnlich, aber viel umjubelt. Die jungen Mädchen der Tanzgarde traten zusammen mit den „erfahrenen“ Herren der „Statt-Wache“ auf, bei der auch der Prinz Mitglied ist.

Als Überraschungsgäste hatte das Mülheimer Stadtprinzenpaar mit „Jeck und Herz“ Dennis I. und Josephine I. „Bock mit euch zu feiern“. Die Tollitäten ließen ihre Freude am Karneval überspringen, und rockten die Bühne mit Liedern über die „jecke Zeit“.

Nachwuchssängerin Julia Bender eröffnete das Unterhaltungsprogramm. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Die Sängerin aus dem Keller

Der Abend bot ein buntes Programm zum Mitfeiern und Mitsingen. Den Auftakt machte Julia Bender aus Lünen. Zwar gab es einige Verwirrungen nach der Ankündigung ihres Auftritts. „Sie ist noch im Keller!“ war die Begründung, die der Moderator mit „Und warum holt sie keiner?“ konterte.

Als die Nachwuchssängerin endlich da war, animierte sie das bereitwillige Publikum mit Partystimmung wie „Hulapalu“ ( jodi jodi jodi je) zum Mitmachen und -singen. „Ein Bett im Kornfeld“, „Du gehörst zu mir“ oder „Ich war noch niemals in New York“ wurden textsicher von den Narren mitgesungen.

Aufritt für die Eltern der Tanzgardisten

Die „Elternhüpfer“ zeigten , dass auch die Eltern der Tanzgardenkinder noch einiges drauf haben. denn „was die Kleinen können, können wir vielleicht auch“ war ihre Motivation,verriet Nancy Kleinhaus.

Am späten Abend betraten noch Sänger Noel Terhorst und die schon durch Auftritte in Bottrop bekannte Situations - und Verwandlungskünstlerin „Tante Gertrud“ die Bühne, die sich in Bottrop schon mehrfach von der biederen Gertrud zur „Sex Bomb“ verwandelte. Zum Abschluss verbreiteten die „Drömmelköppe“ aus Hagen mit ihrem „Karneval let`s Rock“ Spaß und ausgelassene Stimmung.