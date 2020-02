Bottrop. Wenn Bottroper feuchte Wände und muffige Luft in Kellern haben, kann das an der Modernisierung der Kanäle liegen. Was die Stadt dagegen tut.

Bottrop: Grundwasser steigt wegen dichter Abwasserkanäle

Die Stadt modernisiert ihre Kanalisation - und die Folgen können feuchte Wände und womöglich muffige Luft und Schimmel in den Kellern vieler alter und schlechter isolierter Häuser sein? „Vermutlich ist das so“, bestätigt der stellvertretende Bottroper Tiefbauamtsleiter Steffen Jonek vorsichtig. Nach Kanalsanierungen treten in einigen Stadtteilen vermehrt hohe Grundwasserstände auf, stellte auch die Emschergenossenschaft fest. Das könne vor allem dort dazu kommen, wo die erneuerten Kanäle im Grundwasser liegen. „Ein undichtes Kanalrohr wirkt wie eine Dränage, und wenn das Rohr dicht ist, kann auch kein Grundwasser mehr dadurch abfließen“, erklärt Steffen Jonek.

Wegen solcher Nebenwirkungen auf die Erneuerung alter Abwasserkanäle zu verzichten, kommt für die Stadt selbstverständlich nicht in Frage. Das liegt nicht nur daran, dass sie gesetzlich zur Sanierung der Kanäle verpflichtet ist, sondern hat ganz praktische Gründe. „Unser Ziel ist es ja, dass kein sauberes Grundwasser oder Regenwasser mehr mit Schmutzwasser vermischt wird, so dass tatsächlich auch nur Abwasser in der Kläranlage gereinigt werden muss“, erläutert der stellvertretende Tiefbau-Chef. Außerdem: Wenn Grundwasser in undichte Kanalrohre eindringen kann, kann aus undichten Kanalrohren, die oberhalb des Grundwasserspiegels liegen, ja auch Schmutzwasser in die Erde austreten. Das aber müsse die Stadt so oder so verhindern.

Der Emscher-Umbau hat keine negativen Folgen für die Grundwasserstände

Der umgestaltete und ökologisch verbesserte Vorthbach in Bottrop von der Brücke Werkstr./Am Vorthbach aus gesehen. Foto: Diethelm Wulfert / Emschergenossenschaft

DKP-Ratsherr Michael Gerber hat die Problematik um das steigende Grundwasser mit einer Anfrage wieder neu auf die Tagesordnung gebracht. So weist der Bottroper darauf hin, dass zum Beispiel Anwohner im Umfeld des Kirchschemmsbaches und auch im Einzugsgebiet des Liesenfeldbaches über feuchte Keller klagen. Für die Bewohner am Kalverkamp zum Beispiel, aber auch an der Blankenstraße und der Viktoriastraße sei das ein ständiges Ärgernis, sagt Gerber. Der Ratsherr schiebt die Verantwortung dafür außer der Stadt wegen der Bergsenkungen auch dem Bergbau und wegen des Umbaus des Emschersystems der Emschergenossenschaft zu.

Das weist ihr Sprecher aber zurück. „Nein, der Emscher-Umbau hat keinen negativen Einfluss auf die Grundwasserstände“, betont Ilias Abawi. Mit Blick auf die alten Köttelbecken, die sich früher zuhauf durch die Stadt zogen, meint der Sprecher: „Da es früher keine Kanäle gab, hätte auch kein Grundwasser eindringen können. Zudem liegen unsere Kanäle viel tiefer. Betroffen sind eher städtische Kanäle“. So ganz aus der Verantwortung entlässt die Stadt die Emschergenossenschaft allerdings nicht.

Wegen Bergsenkungen ist der Grundwasserspiegel hoch

Denn die neuen Schmutzwasserkanäle entlang der kleineren renaturierten Bachläufe liegen nicht so tief in der Erde. Doch auch das Tiefbauamt hält den Anteil der neuen Emscherkanäle am steigenden Grundwasserspiegel nicht für den größten. Dass das Ausmaß durch den Bergbau deutlich größer sei, liegt für Steffen Jonek auf der Hand. „Wo das Gelände wegen des Bergbaus ja teils auch um mehrere Meter abgesunken ist, ist auch der Grundwasserspiegel hoch“, erklärt der Fachmann. Mit Blick auf die städtische Kanalisation sagt der stellvertretende Tiefbauamtsleiter: „Bei allen Kanälen, die vor 1965 gebaut worden sind, kann man davon ausgehen, dass die Rohre jetzt undicht sind“. Das heißt aber auch, dass sie erneuert werden müssen.

Die Stadtverwaltung kümmert sich aber ohnehin schon länger um das Phänomen. „Eigentlich ist es Sache der Eigentümer ihre Häuser auch abzudichten, doch wir wollen die Bürger damit ja nicht allein lassen“, erklärt Steffen Jonek. So gehört Bottrop mit Herne und Recklinghausen zu den Modellstädten, in denen Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg erprobt wurden. Getestet wurden für Schmutzwasser und sauberem Wasser getrennte Ableitungen und auch zusätzliche Dränage-Kanäle, die entweder in den Straßen oder auf Hausgrundstücken verlegt werden. Steffen Jonek hofft, dass die Kernaussagen des Gutachtens, das während der Probezeit erstellt wurde, möglichst bald bekannt gemacht werden. In den Gutachten werden auch Aussagen zu den Kosten getroffen. Denn bezahlen müssen alle diese Vorkehrungen am Ende ja die Gebührenzahler.