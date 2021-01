Bottrop hält Andenken an die Künstlerin Anni Albers wach

Bottrop. Die Stadt benennt den kleinen Platz am Josef-Albers-Museum nach der Bauhaus-Lehrerin. Museumsdirektor erinnert an großzügige Schenkung.

Die Stadt ehrt Anni Albers. Der Vorplatz am Museumszentrum im Stadtgarten trägt nun offiziell den Namen der Bauhaus-Lehrerin. Auch die offizielle Adresse des Museums lautet nun: Anni-Albers-Platz 1. "Die Stadt Bottrop bewahrt mit diesem Zeichen der Künstlerin und großzügigen Spenderin ein ehrendes Andenken", erklärte Museumsdirektor Heinz Liesbrock in einem Newsletter des Museums. Liesbrock war es auch, der die Initiative zur Benennung des Platzes nach Anni Albers ergriffen hatte.

Die Künstlerin gab 1979 nicht nur ihre Zustimmung zur Gründung des nach ihrem Ehemann Josef-Albers benannten Museums, sondern wertete die Sammlung durch eine Schenkung maßgeblich auf. "Zu diesem Anlass schenkte Anni Albers der Stadt ungefähr ein Drittel des künstlerischen Nachlasses, so dass die erfolgreiche Entwicklung des Museums letztlich ihren Ursprung in der Großzügigkeit dieser Künstlerin hat", hob Museumsdirektor Liesbrock hervor.

Eine der bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts

So ist es auch auf einer Erklärtafel unter dem neuen Straßenschild am Museumszentrum vermerkt. Der weltbekannte Maler und Kunsttheoretiker Josef Albers war gebürtiger Bottroper. Er starb 1976 in Connecticut in den USA. Albers experimentierte mit Farben, Formen, Linien und Flächen und erforschte so ihre Wechselwirkung auf die Wahrnehmung. Er wechselte nach seiner Lehrtätigkeit am Bauhaus an die berühmte Kunsthochschule Black Mountain College in den USA, wohin er mit seiner Frau 1933 wegen der Nazi-Diktatur ausgewandert war.

"Die Verpflichtung gegenüber Werk und Person von Josef Albers führte dazu, dass sie dem Wunsch der Stadt Bottrop, ein Josef-Albers-Museum zu gründen, zustimmte", hebt Heinz Liesbrock die besondere Rolle Anni Albers' hervor. Dabei ist sie selbst eine der bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie beschäftige sich viel mit Textildesign und Drucktechniken. "Mit ihrem Mann verband sie die besondere Liebe zur Kunst als einem universalen Ausdrucksmittel", erklärte der Museumsdirektor.

Auch sie war Lehrerin am berühmten Bauhaus

Anni Albers, geborene Fleischmann, stammte aus der jüdischen Verlegerfamilie Ullstein. Sie begann als Weberin am Bauhaus. Wie Josef Albers unterrichtete auch sie am Black Mountain College. "Zeitlebens beschäftigte sie sich mit Weberei, Textildesign und Drucktechniken. 1949 widmete das New Yorker Museum of Modern Art ihr eine Einzelausstellung, als erster Textilkünstlerin überhaupt", ordnet Liesbrock ihr Schaffen ein.

Für ihre Arbeit erhielt Anni Albers zahlreiche Auszeichnungen. Als eines ihrer Hauptwerke gilt das Holocaust-Mahnmal Six Prayers. Mit diesem fast zwei Meter hohen und drei Meter breiten Bildgewebe schuf sie eine meditative Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust.