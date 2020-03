Bottrop hat den zweiten Fall einer Coronavirus-Infektion

Bottrop. Das stand zu erwarten: Es gibt eine weitere bestätigte Coronavirus-Ansteckung in Bottrop. Dabei soll es sich um eine ältere Person handeln.

In der Stadt gibt es den zweiten bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion. Wie die Verwaltung am Mittwochnachmittag bekannt gab, wurde eine Person positiv getestet. „Es war damit zu rechnen, dass es auch in Bottrop nicht nur bei einem Fall bleibt“, sagte ein Stadtsprecher.

Personen aus dem Umfeld wurden bereits identifiziert

Bei der Person soll es sich um einen älteren Menschen handeln, dessen Umfeld von der Gesundheitsbehörde bereits ausgeleuchtet wurde, um mögliche Kontaktpersonen zu identifizieren. Dies sei erfolgreich geschehen, man kenne die Betroffenen und habe den behördlichen Kontakt hergestellt, hieß es am Nachmittag.

Es wird nach den RKI-Richtlinien vorgegangen

In einem solchen Fall werden nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts die Menschen aus dem Umfeld aufgefordert, zuhause zu bleiben und auf eventuell auftauchende Symptome zu achten. Die Behörde bleibt mit den Betroffenen in Verbindung.

Bei dem zweiten Coronavirus-Fall handelt es sich nach Auskunft der Verwaltung um jemanden, der nicht mehr im Berufsleben stand.

