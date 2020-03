Bottrop: Hier finden Schüler auf Lehrstellensuche Hilfe

In Bottrop werden auch Azubis für den Kochberuf gesucht. Hier eine der aktuell besten Koch-Lehrlinge der Gastronomie überhaupt, Lara Ambrosius, bei der Arbeit, nämlich beim Young Star Award der DeHoGa im Hotel Hohe Mark in Wesel.

Bottrop. Die Arbeitsagentur ruft die „Woche der Ausbildung“ aus. Mit Virtual-Reality-Brillen tauchen Schüler in Berufe ein. Und es gibt weitere Tipps.

In knapp fünf Monaten startet das nächste Ausbildungsjahr. Das scheint zwar noch eine Weile hin zu sein, aber Katja Hübner, Pressesprecherin der Arbeitsagentur, rät allen jungen Bottropern auf Lehrstellensuche: „Nicht zu viel Zeit lassen – jetzt kümmern und Chancen und Angebote der Berufsberatung nutzen!“ Dazu gehört die Woche der Ausbildung mit drei Veranstaltungen ab dem 18. März.

Gut 420 Lehrstellen-Bewerber aus Bottrop haben sich bei der Arbeitsagentur gemeldet

Vorweg: Bislang haben sich 421 junge Bewerber aus Bottrop bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur gemeldet, berichtet Katja Hübner auf Nachfrage der Redaktion. Gleichzeitig boten Unternehmen aus der Stadt 434 freie Ausbildungsplätze an. Vielerorts sind die Bewerbungsverfahren schon angelaufen. Gerade größere Unternehmen und Banken tun ihre Lehrstellen in der Regel früh kund, bestätigt Katja Hübner. Andererseits: „Viele Stellen, gerade von kleineren Unternehmen, kommen jetzt erst rein.“

Ein Blick in die Jobbörse der Arbeitsagentur zeigt zum Beispiel, dass in Bottrop Azubis für die Berufe Koch/Köchin, Kaufmann/Kauffrau, Optiker/-in, Baustoffprüfer/-in, Verkäufer/-in, Gärtner/-in oder auch Pflegefachkraft gesucht werden. Um nur einige zu nennen. Wer über die Stadtgrenze hinaus schaut, dem eröffnen sich weitere Möglichkeiten. So rät Katja Hübner auch dazu, sich über verschiedene Berufe zu informieren und sich nicht unbedingt dort zu bewerben, wo sich auch alle Freunde bewerben: „Es gibt rund 360 Ausbildungsberufe.“ Infos über diese biete zum Beispiel das Online-Portal Berufe Entdecker (entdecker.biz-medien.de).

Schüler und Eltern sind zur Woche der Ausbildung willkommen

Auch ein Bewerbungsmappencheck gehört zum Angebot in der „Woche der Ausbildung“. Foto: Frank_Rumpenhorst / dpa

Orientierungshilfen wollen die Experten der Arbeitsagentur auch mit den Veranstaltungen in der Woche der Ausbildung bieten. Das Motto lautet diesmal: „Zukunft braucht Ausbildung“. Schüler, die bereits einen Abschluss in der Tasche haben oder kurz davor stehen, sind ebenso wie Eltern dazu eingeladen. Extra anmelden müssen sie sich vorher nicht. Die Termine finden jeweils in der Agentur für Arbeit in Gelsenkirchen an der Vattmannstraße 12 statt.

Im dortigen Berufsinformationszentrum (BiZ) gibt es am Donnerstag, 19. März, von 10 bis 13.30 Uhr unter der Überschrift „Mit High-Tech den passenden Beruf finden“ einen Überblick über verschiedenste Jobbilder. Mithilfe von Virtual Reality Brillen können die Schüler virtuell in 60 verschiedene Berufe eintauchen. Industrie- und Handelskammer sowie Handwerkskammer sind mit Infoständen vertreten. An der Gravierstation gilt es, technisches Verständnis und Feingefühl zu testen – beim Fräsen des eigenen Namens in einen Schlüsselanhänger aus Holz.

Etwas spezieller ist der Azubi-Talk im BiZ über die Chancen einer Ausbildung in Teilzeit. Die ist möglich, wenn die aktuelle Lebenssituation eine reguläre Vollzeit-Lehre nicht zulässt. Termin: Mittwoch, 18. März, 9.30 bis 11.30 Uhr.

Experten geben Tipps für die Bewerbungsunterlagen

Ein Bewerbungsmappencheck steht am Donnerstag, 19. März, von 11.30 bis 13.30 Uhr auf dem Programm. Beim Schreiben von Bewerbungen passieren schnell Fehler – bei diesem Check werfen Experten einen Blick auf die fertigen, mitgebrachten Mappen. Interessierte erhalten auch Tipps, um ihre Bewerbungsunterlagen zu optimieren und auf den aktuellen Stand zu bringen (Raum 350).

Gute Bewerbungsunterlagen gelten als Basis für die erfolgreiche Lehrstellensuche. Katja Hübner rät darüber hinaus, sich auf mögliche Einstellungstest und Vorstellungsgespräche vorzubereiten. Auch hier sind online Tipps verfügbar über das Portal planet-beruf.de.

Nicht zuletzt legt die Arbeitsagentur-Sprecherin den jungen Leuten auch ans Herz, ruhig einen persönlichen Termin bei der Berufsberatung auszumachen und sich individuell beraten zu lassen. Kontakt: 0800 4 5555 00.