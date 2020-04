Bottrop: Kirchen danken Ex-Kämmerer für enge Verbundenheit

Bottrop Bottrops Dechant Jürgen Cleve lobt in einen Offenen Brief an Willi Loeven die gute Zusammenarbeit. Der Kämmerer ging nach 49 Jahren in Pension.

Stadtdechant Jürgen Cleve hat Willi Loeven, dem gerade pensionierten Bottroper Stadtkämmerer und Kulturdezernenten, zum Abschied in einem Offenen Brief gedankt. Der Propst von St. Cyriakus lobte im Namen der Bottroper Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen die gute Zusammenarbeit und enge Verbundenheit Loevens mit den Kirchen und Gemeinschaften in der Stadt. Mit dem Abschied des Kämmerers gehe eine Ära zu Ende, schrieb der Stadtdechant.

"Wir haben uns am Rande von Gottesdiensten oder bei kulturellen Veranstaltungen gesehen. Ich war immer beeindruckt von Ihren Kenntnissen in Musik und Kunst, vom wachen Geist und von dem großen Zusammenhang, in dem Sie leben und der Sie trägt", wandte sich Cleve an den Ex-Beigeordneten der Stadt. Er wünsche ihm, seiner Familie, Freunden und Weggefährten "für diese schönen Dinge" nun viel Zeit.

Eine Stadt, die nicht zu klein und nicht zu groß ist

Der Dechant hofft weiterhin auf viele Begegnungen mit dem pensionierten Kulturdezernenten. Er bezeichnet Bottrop als eine Stadt, "die nicht zu klein und nicht zu groß ist". Der Dechant verwies auch darauf, dass hinter Loeven ein Team von Mitarbeitenden stand, das "überlegt, geplant und vorbereitet" habe, "damit alles so gut gelingen kann".

Leider sei Loevens Abschied wegen der Corona-Pandemie in eine Zeit gefallen, "in der wir Sie leider nicht in der gebührenden Form der öffentlichen Ehrung und der persönlichen Begegnung verabschieden können", bedauerte der Dechant. Denn viele Vertreter aus Politik, Verwaltung, Kultur und dem sozialen Bereich, die dem Bottroper danken und ihn mit guten Wünschen verabschieden wollten, sind derzeit mit dem Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus beschäftigt.

In die Arbeit des Krisenstabes fest eingebunden

Willi Loevens Karriere bei der Stadtverwaltung endet nach 49 Jahren am 31. März 2020 mit seiner Pensionierung. Der Bottroper war außer für die Stadtfinanzen auch für die Ressorts, Informationsverarbeitung, Kultur, Gesundheit und Soziales verantwortlich. "Das fühlt sich ein bisschen surreal an", sagte Loeven zu seinem Abschied. Denn er war bis zu seinem letzten Tag in die Arbeit des Krisenstabs zur Bewältigung der Corona-Krise fest eingebunden.