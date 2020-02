Bottrop: Land unter in den Gärten an der Prosperstraße

Bottrop. Knöcheltief steht Wasser in Gärten an der Prosperstraße. Anwohner machen das Alpincenter verantwortlich. So einfach ist es nicht, sagt die Stadt.

Ohne Gummistiefel kommt Frank Pewinski nicht mehr in den Garten zu seinem Taubenschlag. Die Rasenfläche im hinteren Bereich hat sich in eine Seenlandschaft verwandelt. Knöcheltief steht das Wasser. Bei seinen Nachbarn dasselbe Bild.

Hinter den Gärten hat sich bereits ein breiter Bach gebildet. Foto: Matthias Düngelhoff

„Bei uns ist auch die Garage komplett überflutet“, sagt Anna König. Schon seit Jahren gibt es in der kleinen Siedlung am Fuße der Alpincenter-Halde ein Überschwemmungsproblem. Pewinski: „Ein- bis zweimal im Jahr steht hier alles unter Wasser. Aber diesmal ist es besonders schlimm.“ Sein Taubenschlag steht zum Glück auf Stelzen – anders seine Kanarienvogelvoliere. Die hat er bereits evakuiert und die Tiere im Keller untergebracht.

Stadt Bottrop sorgt für rasche Abhilfe

Rasche Abhilfe schafft die Stadt. Der Fachbereich Tiefbau rückte bereits am Freitag aus, um das Wasser abzupumpen und die Gärten wieder trocken zu legen. Zum inzwischen dritten Mal in diesem Jahr. Dafür sind die Anwohner dankbar, doch das könne ja keine Dauerlösung sein, meint Frank Pewinski. „Wir wünschen uns eine nachhaltige Lösung.“

Und da sehen die Anwohner das Alpincenter in der Verantwortung. Das Wasser, das sich in den Gärten und in einem breiten Strom auch dahinter sammelt, sei Haldenwasser, glauben die Anwohner. Und dafür sei nun mal das Alpincenter als Eigentümer der Halde verantwortlich. So sieht es auch DKP-Ratsherr Michael Gerber. Zwar lobt er die Stadtverwaltung, dass sie kurzfristig reagiere und die Anwohner regelmäßig unterstütze, dringt aber auch auf eine dauerhafte Lösung.

Verantwortliche der Stadt sprechen von einer „komplexen“ Situation in dem Bereich

Die nicht mehr genutzte Pumpstation am Fuße der Halde. Foto: Matthias Düngelhoff

Das Alpincenter stehe auf dem Standpunkt, bei dem Wasser in den Gärten handele es sich um Grundwasser, und man sei nicht zuständig, sagen die Anwohner. Zwei Pumpwerke an der Halde, die das Alpincenter von der RAG übernommen hatte, sind inzwischen abgeschaltet.

Bottrops Technischer Beigeordneter Klaus Müller spricht von einer „komplexen“ Situation. Tatsächlich sei wohl nicht nur das Alpincenter verantwortlich. Das Wasser laufe aus vielen Bereichen zu – von der Halde, von den RAG- und Bahnflächen, von Flächen, für die Straßen NRW verantwortlich ist und auch von den Kokereiflächen.

Mittel- und langfristige Lösung im Blick

Ein Entwässerungskonzept soll das Problem endgültig lösen. Über ein Förderprogramm der Emschergenossenschaft wird nun eine Machbarkeitsstudie finanziert für ein Konzept, mit dem das Wasser aus dem Bereich zur Emscher geleitet werden kann. Dafür seien dann sicher auch Pumpen- und Grabensysteme nötig, sagt Müller. Denn durch Bergsenkungen in dem Gebiet hätte sich auch die Fließrichtung der Gewässer verändert. Müller hofft zur Jahresmitte auf Ergebnisse der Machbarkeitsstudie. Bis zur Umsetzung werde es aber noch dauern. Zuvor sei analysiert worden, welches Wasser wo abfließt. Das sei extrem aufwändig gewesen, so Müller.

Die Stadt arbeitet an einer mittelfristigen Lösung. In den nächsten Wochen werde man deshalb mit Vertretern aller Beteiligten sprechen und einen Weg suchen, wie das Wasser zunächst dauerhaft weggepumpt werden kann, ohne dass städtische Mitarbeiter immer wieder ausrücken müssen. Müller ist optimistisch, dass eine gemeinsame Lösungen gefunden wird – sowohl mittel- als auch langfristig. Alle Beteiligten hätten die Absicht, die verfahrene Situation aufzulösen.