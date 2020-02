Bottrop: Martina Thorwesten hört im Kinderkeller auf

Es ist das Ende einer Ära. Nach 18 Jahren hört Martina Thorwesten im Kinderkeller in St. Antonius auf. Am 12. März ist die Abschiedsfeier in der Welheimer Mark. Mit ihr als Leiterin gehen zusätzlich die Honorarkräfte Dennis Annutsch und Timo Gent. Die beiden Männer verdienen künftig ihr Geld in der Berufswelt als Ingenieure, Thorwesten verabschiedet sich aus privaten Gründen.

Mit 18 kam Dennis Annutsch zum ersten Mal in den Kinderkeller. Und er blieb, zwölf Jahre lang. Schon seit längerer Zeit hat er mit dem Gedanken gespielt, seine Tätigkeit zu beenden. Weil ihm aber die Arbeit mit den Kindern so viel Spaß machte, hängte er immer wieder ein weiteres Jahr dran. „Den Absprung zu finden, ist schwierig“, sagt er. Nun ist Schluss.

Der Kinderkeller ist auf Sponsoren angewiesen

Wenn Martina Thorwesten zurückblickt und darüber spricht, klingt es wie ein Stück Stadtteilgeschichte. „Als ich anfing, gab es hier drei Kioske“, sagt sie. Diese Zeiten sind vorbei. Auch die Räumlichkeiten unterhalb der Kirche hatten die besten Jahre hinter sich. Fast alles, was zurzeit von den Kindern genutzt werden kann, ist in ihrer Amtszeit angeschafft worden: Möbel, Gesellschaftsspiele, Kicker, Tischtennisplatte, Billardtisch und noch mehr. Sie betont, dass ohne das Engagement von Sponsoren wie zum Beispiel dem Förderverein Welheimer Mark und der Vivawest-Stiftung viele dieser Dinge und Ausflüge nicht möglich gewesen wären.

Dennis Annutsch, hier rechts im Bild aus dem Jahr 2012, arbeitete 12 Jahre als Honorarkraft im Kinderkeller und organisierte viele Medienprojekte für die Jungen und Mädchen in der Welheimer Mark. Foto: Birgit Schweizer / WAZ FotoPool

Wie in anderen Stadtteilen sind in der Welheimer Mark viele Geschäfte verschwunden. Aber der Kinderkeller ist geblieben. Und das soll auch so bleiben. „Die Kinder brauchen einen Ort, wo sie Freunde treffen und zusammen spielen können“, sagt Annutsch. Erste positive Signale gibt es vonseiten des Trägers, der Pfarrei St. Joseph. „Es wird weitergehen mit dem Kinderkeller“, sagt Verwaltungsleiter Manuel Troost. „Uns ist es wichtig, im Stadtteil präsent zu bleiben“, so Troost.

Annutsch merkt an, dass viele junge Familien in die Welheimer Mark gezogen sind. Die Jungen und Mädchen schätzen die Gemeinschaft. „Sie kommen gut miteinander aus. Jeder kennt jeden“, sagt Annutsch. Unzählige Projekte und Aktionen wurden bisher angestoßen und ins Leben gerufen.

Kinder suchen den Kontakt zu den Senioren

Den Verantwortlichen des Kinderkellers war es immer wichtig, eine Brücke zwischen den Generationen zu schlagen. Thorwesten erinnerte daran, wie Kinder und Senioren gemeinsam backten, kochten und lachten. Man traf sich bei Nikolausfesten, beim Sommerfest und bei Ferienangeboten. Für ein Filmprojekt ließen sich die Kinder von den älteren Bewohnern erzählen, wie es früher in der Welheimer Mark war. Damals, als der Vater auf der Zeche malochte und sie als Jugendliche auf der Straße spielten.

Thorwesten und Annutsch gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zwei Dinge wird sie vermissen. „Das gemeinsame Arbeiten mit den Honorarkräften und mit den Kindern war immer schön“, sagt sie. Aber niemals geht man so ganz. Auf die Frage, ob sie nicht des Öfteren im Kinderkeller vorbeischauen wird, sagt sie: „Auf jeden Fall.“