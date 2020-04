Bottrop: Motorradfahrer nach schwerem Unfall gestorben

Der schwere Motorradunfall hat sich am Sonntag in Bottrop nahe der Grafenmühle ereignet.

Bottrop-Kirchhellen. Bei einem Motorradunfall sind am Sonntag zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden. Der Kradfahrer aus Gelsenkirchen (52) ist Montag gestorben

Nach dem schweren Unfall am vergangenen Sonntag an der Grafenmühle ist der 52-jährige Motorradfahrer aus Gelsenkirchen am Montag im Krankenhaus gestorben. Das berichtet jetzt die Polizei.

Gegen 18 Uhr am Sonntagabend war der Gelsenkirchener von einer Zufahrtsstraße kommend auf den Alten Postweg eingebogen. Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines auf dem Alten Postweg fahrenden Kradfahrers (47) aus Bochum, der mit seiner Beifahrerin (38) in nördlicher Richtung unterwegs war. Es kam zur Kollision.

Beide Motorradfahrer hatten sich lebensgefährlich verletzt und mussten nach notärztlicher Erstversorgung mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen werden. Ein Rettungswagen brachte die ebenfalls schwer verletzte Sozia in ein Krankenhaus.