Bottrop: Musikschule lädt zum Schnuppertag ein

Die Akkordeonriege der Musikschule bei einer Orchestergala im Lichthof der Berufsschule. Die Gala zeigt immer auch einen Querschnitt der Ensemblearbeit in der Musikschule.

Bottrop. Am Samstag können Eltern und Kinder zwischen 11 und 13 Uhr das Angebot der Einrichtung im Kulturzentrum kennenlernen.

Zu einem Schnuppertag lädt die städtische Musikschule im Kulturzentrum am kommenden Samstag ein. Von 11 bis 13 Uhr haben musikinteressierte Kinder und deren Eltern die Möglichkeit, verschiedene Instrumente unverbindlich auszuprobieren und die Unterrichtsangebote kennenzulernen. Der Schnuppertag ist offen für alle Altersgruppen, denn die Musikschule bietet von der Eltern-Kind-Gruppe für die Jüngsten bis zum Instrumentalunterricht für Erwachsene ein breites Spektrum zur musikalischen Ausbildung und zum gemeinsamen Musizieren in Orchestern, Chören und Ensembles an.

Dozenten und Verwaltung geben Auskunft

Neben den Blasinstrumenten Klarinette, Blockflöte, Oboe, Querflöte, Saxophon und Trompete können auch Geige, Cello, Gitarre, Bass/E-Bass oder Schlagzeug ausprobiert werden. Erfahrene Dozenten und Dozentinnen sowie das Team der Verwaltung und Schulleitung stehen als Ansprechpartner zur Verfügung und beraten gerne bei der Suche nach einem passgenauen Angebot. Ein Raumplan zur Orientierung gibt am Samstag eine genaue Übersicht über die Angebote des Schnuppertages.

15. Februar, 11 bis 13 Uhr. Blumenstraße 12-14. Info: www.bottrop.de