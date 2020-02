Bottrop: Plattdeutsche feiern bis vier Uhr früh Karneval

Die Fuhlenbrocker sind mit ihrer ersten Prunksitzung in die heiße Phase des Karnevals gestartet und haben dabei am Samstag in St. Ludgerus wieder sich und den Karneval gefeiert. Wie in den vergangenen Jahren gab es einen vollen Saal sowie eine lockere und familiäre Stimmung. 168 begeistere Besucher feierten mit, darunter auch Oberbürgermeister Bernd Tischler.

Passend zum Motto „Jubel Trubel und Helau, im Disneyland bei Waold un Hei“, das der Fuhlenbrocker Heimatverein für diese Session gewählt hat, war die bunte Bühne im Saal mit vielen Dekos und Luftballons geschmückt. Nach dem Prolog versprach Sitzungspräsident Elmar Seidel, der das dreistündige Programm präsentierte. „Wir haben einen vollgepackten Abend.“ Dann zog das neue Plattdütsche Prinzenpaar Anita I. und Peter II. mit der Plattdütschen Funkengarde ein. Beim Einmarsch des Vereinsprinzenpaars warf die elf-köpfige Funkengarde viele Rosen auf die Tische der Besucher. „Wir spannen uns vor die Karren, um euch zu regieren. Wir freuen uns auf die närrische Zeit des Disneyland-Helau“, rief Peter II. dann auf der Bühne ins Publikum. Auch der anschließende Tanz der jungen Funkengarde kam bei den Zuschauern gut an.

Nach der Büttenrede über die Schönheit der Frauen regnet es Rosen

Ausverkauft: Bei der Prunksitzung der Plattdütschen ut Woald und Hei findet ist der Saal voll. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Nach der ersten Büttenrede zur Schönheit von Frauen gab die auch der Bottroper Stadtprinzenpaar Denise I. und Christoph I. die Ehre. Es wurde von der Stadtgarde begleitet. Beim Einzug regneten Rosen, Minipäckchen mit Fotos des Prinzenpaars und kleinen Süßigkeiten auf die Besuchern herab. „Habt ab heute bis Aschermittwoch Freude“, wünschte das Stadtprinzenpaar. Beim Funkentanz der Stadtgarde tanzten und sangen auch die Karnevalisten im Saal mit.

Nach den Auftritten der Prinzenpaare zog Büttenrednerin Marion Hannibal als „Harte Herta“ über ihren Mann her. Der ehemalige Sitzungspräsident Michael Thiehofe ging als Redner über eine halbe Stunde in die Bütt und sprach die Besucher zwischendurch auch mit Musik an. Die Funkengarde präsentierte als Disney-Team einen Showtanz. Programmhöhepunkt war der Auftritt der Band Froende aus Köln. Zwischendurch erklang in Fuhlenbrock immer wieder der Schlachtruf des Abends „Fürchtet euch nicht. Halleluja“.

Die ersten reservierten sich schon Eintrittskarten fürs nächste Jahr

Nach dem Bühnenprogramm war noch eine Party mit Tanz angesagt. Die Feier lief über rund neun Stunden bis in den frühen Sonntagmorgen um kurz nach vier Uhr. Die Besucher fanden die Karnevalsfeier toll und das Programm super. Einige reservierten sich auch schon Eintrittskarten fürs nächste Jahr. „Es war eine ganz tolle Stimmung“, freute sich Angelika Gleißner vom Vereinsvorstand nach der Prunksitzung.