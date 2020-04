Bottrop: Positive Bilanz des „Supermontags“

Der „Supermontag“ in der Innenstadt hat zwar in der Bevölkerung, vor allem in den sozialen Medien, Kontroversen ausgelöst. Aber aus Sicht der Stadtverwaltung habe es am ersten Tag der Lockerung der Corona-Maßnahmen keine brenzligen Situationen oder gar eklatante Regelverstöße in den ersten geöffneten Geschäften oder der Innenstadt allgemein gegeben. Dieses Fazit jedenfalls zieht Stadtsprecher Andreas Pläsken aus Verwaltungssicht. Auch der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) habe nicht von Anzeigen oder große Ermahnungen berichtet, obwohl die City - wie auch in der WAZ berichtet - sehr gut besucht war. Abstands- oder Hygieneregeln seien zum allergrößten Teil eingehalten worden. Szenen wie man sie aus der Nachbarstadt Gelsenkirchen erfahren konnte, habe es in Bottrop nicht gegeben“, so Pläsken weiter.

Die 800-Quadratmeter-Regel gilt ohne Ausnahme

Lediglich beim Mode-Discounter „Kik“ werde die Stadt ein Auge vor allem auch auf die Verkaufsfläche haben. Das Ordnungsamt werde zusammen mit dem Bauamt prüfen, ob das Ladenlokal möglicherweise die vom Land NRW vorgeschriebene Größe von maximal 800 Quadratmetern überschreite. „Kik ist recht groß und war auch ziemlich voll“, sagt Andreas Pläsken. Wenn es eine Obergrenze gebe, müsse sie auch eingehalten werden, so der Stadtsprecher, auch mit Blick auf Öffnung von Teilbereichen beim Modehaus Mensing am Montag.