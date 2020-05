Bottrop: Protestanten wollen fast alle Kirchen wieder öffnen

Nachdem die katholischen Pfarreien ihre vier Kirchen bekanntgegeben haben, die am Wochenende 9./10. Mai wieder für Messen öffnen (die WAZ berichtete), gibt sich die evangelische Stadtkirchengemeinde noch ehrgeiziger: Die Protestanten wollen jetzt alle Kirchen in der Stadt öffnen. „Jedenfalls bis auf die ganz kleinen Räume wie in Vonderort oder Grafenwald“, so Lisa Krengel, Pfarrerin an der Martinskirche in der City.

Dabei gehe es um die Martinskirche selbst, die Auferstehungskirche in Batenbrock, die Paul-Gerhardt-Kirche in der Boy, die Gnadenkirche auf dem Eigen und die Kirchhellener Pauluskirche. Lediglich beim Martin-Niemöller-Haus im Fuhlenbrock sei noch keine Entscheidung gefallen, so Lisa Krengel. Das Schutzkonzept der Westfälischen Landeskirche sei recht umfassend - und vielleicht sei man wegen der weniger hierarchischen Struktur auch etwas langsamer als die katholischen Nachbarn, vermutet die Altstadt-Pfarrerin. Aber alle arbeiteten fieberhaft, seien mit Zollstock und Desinfektionsmitteln unterwegs, gingen Wege ab, suchten nach Lösungen, wie allzu direkte Kontakte möglichst vermeiden werden können.

Spätestens Donnerstag sollen die Sicherheitskonzepte niet- und nagelfest sein, damit es Sonntag endlich losgehen kann. Auch die Protestanten überlegen, eventuell zusätzliche Gottesdienste einzuführen, falls es doch zu einer größeren Nachfrage kommt. Zunächst gelten aber für allen genanten Kirchen die bislang üblichen Gottesdienstzeiten.

„meinwort“ erreichte bislang über 6000 Menschen

Außerdem wird das überraschend erfolgreiche ökumenische Online-Format „meinwort“ fortgesetzt, das eigentlich an diesem Wochenende auslaufen sollte. „Wir haben gerade weitere Folgen gedreht, unter anderem mit Propst Jürgen Cleve von St. Cyriakus oder Reinhardt Potts von den Alt-Katholiken“, so Lisa Krengel. Aber auch sie selbst sei wieder dabei oder auch Kollegein Anne Hanhörster aus der Boy, Klaus Göke oder die neue Vikarin der Martinskirche, Ronja Schönberg.

Bislang haben über 6000 verschiedene (!) Personen das Format angesehen, das neben anderen Angeboten helfen sollte, die gottesdienstlose Zeit zu überbrücken. Mit so einer Resonanz, die zum Teil bis nach München oder Norddeutschland reichte, haben die Macherinnen und Macher allerdings nicht gerechnet.

Bis 9. Mai, täglich ab 18 Uhr neu verfügbar auf: www.kirchenkreis.org/aktuelles-bottrop.