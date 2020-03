Bottrop: Räuber droht mit Messer und schlägt mehrfach zu

Bottrop. Nach einem nächtlichen Überfall an der Schützenstraße fahndet die Polizei nach einem Räuber. Er soll sein Opfer mehrfach geschlagen haben.

Am Donnerstag kurz nach Mitternacht wurde ein 23-jähriger Bottroper von einem unbekannten Mann an der Schützenstraße mehrfach ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer bedroht. Der Täter erbeutete 280 Euro und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Bottroper wurde leicht verletzt. Der Täter konnte beschrieben werden: ca. 180 cm groß, breite Statur, ca. 26 Jahre alt, Dreitagebart, hellblaue Jacke, Jeanshose, sprach vermutlich marokkanisch. Hinweise: 0800/2361 111.