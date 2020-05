Bottrop: Sitzmöbel ersetzen Parkplätze im Stadtkern

Auf den umstrittenen Parkstreifen an der Osterfelder Straße will die Stadt in Höhe des Gleiwitzer Platzes demnächst zwei Parklets und zwanzig Fahrradständer stellen. Die öffentlichen Parkplätze werden aufgehoben, bekräftigte Baudezernent Klaus Müller. Damit soll die Sicherheit für Radfahrer an dieser Stelle erhöht werden. Zwölf Stellplätze fallen damit fort. Die zwischenzeitliche Wiederfreigabe der City-Fläche fürs Parken hatte zuletzt heftige Kritik der Grünen hervorgerufen. Sie hatten der Stadtspitze sogar Wortbruch vorgeworfen.

FDP-Ratsherr Oliver Mies hat die Grünen-Schelte in einem WAZ-Gespräch unterdessen als unangemessen zurückgewiesen. "Die Kritik der Grünen ist überzogen", betonte Mies. Denn erste Ideen für den Umbau des Parkstreifens hatte Baudezernent Müller schon im Februar vorgetragen. Diese Ideensammlung präzisiert die Verwaltung nun in einem Konzept, das Müller dem Bau- und Verkehrsausschuss des Stadtrates vorlegte. Das Gremium berät darüber am Donnerstag.

Absperrpfosten verhindern Abstellen der Autos

Nach den Vorschlagen der Verwaltung sollen an der Osterfelder Straße in einer ersten Phase jeweils ein Parklet-System vor dem Döner-Imbiss im Haus Nummer 26 und vor der Cocktail-Bar im Haus Nummer 20 aufgebaut werden. Solche Parklet-Systeme sind zumeist aus Holz gefertigt und mitunter auch mit Pflanzbeeten ausgestattet. Sie bieten Fußgängern je nach Ausstattung auch Sitze zum Ausruhen nach dem Einkauf, können als Sitzecke für Anwohner dienen oder für die Außengastronomie genutzt werden.

Die Verwaltung schlägt vor, die ersten beiden Parklets quasi erst einmal zu testen. Ein weiteres Parklet-System sieht sie zu einem späteren Zeitpunkt vor, wenn die ersten beiden von den Bürgern angenommen werden. Hinzu kommen nach den Plänen der Verwaltung etwa 20 Fahrradständer. Außerdem sollen dort rund 20 Absperrpfosten eingebaut werden, um das Abstellen von Autos zu verhindern. Zur Begrünung will die Verwaltung auf dem jetzigen Parkstreifen sieben Baumkübel aufstellen lassen. Die Kübel stammen aus dem Trapez und werden dort nicht mehr benötigt. Straßenbäume zu pflanzen, sei schwierig, da unter dem Parkstreifen Versorgungsleitungen verlaufen.

Auch Bezirksvertreter beraten vorher noch

Für den Umbau des Parkstreifens sei weder ein Bodenaushub nötig, noch müsse der Belag aufgenommen werden, berichtet die Verwaltung. Mit Kosten von rund 75.000 Euro für die Stadt müssen die Ratsvertreter allerdings rechnen. Die endgültige Entscheidung über den Umbau trifft zwar der Bau- und Verkehrsausschuss, vorher müssen aber auch die Bezirksvertreter in der Stadtmitte noch zu Wort kommen. Die Bezirksvertretung tagt nach der Sitzungspause wegen der Corona-Krise erstmals wieder Mitte Juni. Dass die Parkplätze entfernt werden, ist allerdings schon beschlossene Sache. Nun ist zu entscheiden, wie die Fläche künftig genutzt wird.

Den Grünen dauert das alles zu lange. Je eher auf der gegenüberliegenden Seite des Gleiter Platzes nicht mehr geparkt werden dürfe, um so besser, argumentieren sie. "Wir wollen nicht, dass es erst zu Unfällen kommt", meint Grünen-Sprecher Roger Köllner. So hatte auch die Initiative "Aufbruch Fahrrad" geklagt, dass durch Warten in zweiter Reihe, breitere SUV oder Transporter sowie das unvorsichtige Öffnen von Autotüren auf der Osterfelder Straße Gefahren für Radfahrer entstehen.

FDP mahnt Lösung für Schützenstraße an

FDP-Ratsherr Oliver Mies mahnt unterdessen auch ein Konzept fürs Parken in der Innenstadt an und behält dabei auch das marode städtische Parkhaus im Blick. Mies: "Wir brauchen endlich eine vernünftige Lösung an der Schützenstraße".

Kontroverse um die City

>>> Die Kontroverse um den Parkstreifen spiegelt im Kleinen die Debatte um die Zukunft der Bottroper Innenstadt wider. Die Grünen fordern eine fahrradfreundlichere City. FDP und CDU mahnen, die Bedürfnisse von Kunden und Beschäftigten, die mit dem Auto kommen, nicht zu vernachlässigen.

Auf Initiative der SPD arbeitet die Stadt an einem möglichst ganzheitlich Innenstadt-Konzept, das über beide Fragen hinausgeht und auch Klimafragen in den Blick nimmt. Ziel ist eine höhere Aufenthaltsqualität in der City.