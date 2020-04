Bottrop: Sonja Wiese dreht jetzt auch Naturfilme für Kinder

Großes Gänsegeschrei an den Stadtteichen. Sonja Wiese ist an diesem sonnigen Morgen nicht zu verfehlen, schon gar nicht zu überhören. Ihre tierischen Begleiter machen einen Höllenlärm. „Ich habe gerade eine richtige Gänseklopperei erlebt“, sagt die Bottroperin, die vor allem vielen Jüngeren als Autorin, Märchenerzählerin, Kräuterhexe aber auch als ehrenamtliche Lesepatin der Bibliothek bekannt ist. Seit Kurzem ist sie auch unter die Filmemacher gegangen. Im Mittelpunkt steht da die Natur, vor allem deren tierische Bewohner.

Soeben hat sie einen etwa zehnminütigen Film über wilde Mauerbienen fertiggestellt. Der ist jetzt auf ihrem Youtubekanal zu sehen. Darin geht es um geeignete Lebensräume, wie man diese selbst schaffen kann, vor allem aber um das Leben und die wichtige Funktion für Natur und Umwelt dieser Wildbienenart in einer Zeit, die einen dramatischen Rückgang vieler heimischer Tier- und Pflanzenarten erlebt. Mit ihren Filmen, in denen sie nicht den sprichwörtlichen pädagogischen Zeigefinger hebt, erzählt Sonja Wiese verständlich wie unterhaltsam, was sie in ihrem Blühgarten in der Innenstadt mit den Tierchen erlebt - und setzt ihre zeitintensiven Recherchen in Fachliteratur und so mancher Bibliothek, kindgerecht um. „Googeln allein bringt da nämlich nicht viel weiter“, sagt Autorin.

Viele Tierarten sind bedroht

Denn ihre Videos sind Aufträge und Beiträge für das „Umweltdiplom“, ein Kinder- und Jugendprojekt der Nachbarstadt Gelsenkirchen. Dass sie diese Beiträge aber auch über ihre Homepage „Paraplü“ kostenlos veröffentlichen darf, gehört zu den positiven Nebeneffekten dieses Projekts. Im neuen Film geht es vor allem um die Vogelwelt im Köllnischen Wald. Denn dort, im Umfeld der Stadtteiche, gibt es vie mehr, als nur laut schnatternde Gänse. Die könnten auch schon mal richtig nervig werden, vor allen+m wenn sie in zu großer zahl auftreten. Da überhört man schnell die zarten Stimmen von Lerche, Zilpzalp oder sogar dem Klopfspecht. „Wenn ich morgens früh hier bin, der Wald noch ruhig ist und selbst die Gänse noch die Klappe halten, kann man all diese anderen Stimmen hören, jede hat ihren Rhythmus, Klang und sogar eine bestimmte Zeit“, sagt Sonja Wiese. Über die Gänse macht sie vielleicht ein eigenes Video. „Jetzt, da ich sogar die Klopperei im Kasten habe, vielleicht wird das ein Gänse-Action-Film“.

Für die Filme hat Sonja Wiese gerade mehr Zeit als sonst. Fast alle Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche fallen zurzeit wegen der Corona-Epidemie aus. Keine Workshops, Lesungen finden nicht statt, Kochen mit „Pottporree und Auguste“: natürlich abgesagt. Da kommen die kurzen Filme gerade recht. Bislang hat Sonja Wiese zum Beispiel die „Waldolympiade“ oder die Märchen von Grimms „Hirtenbübchen“ oder „Steinsuppe“, eine alte Erzählung aus Portugal, eingestellt.

Technische Hilfe ist angesagt

„Ich fange damit gerade erst an“, sagt die energiegeladene Frau, die sonst viel lieber den unmittelbaren Kontakt zu Kindern hat. Bei der Technik, vor allem dem Schneiden der Sequenzen und dem visuellen und akustischen Aufbereiten, sei Hilfe unerlässlich. Vor allem ihre Tochter springe ihr da zur Seite. „Vor vier Jahren hatte ich bloß ein Handy zum telefonieren, dass ich einmal einen Youtubekanal haben würde, konnte ich mir nicht vorstellen.“

Trotz allem hofft Sonja Wiese, dass die Einschränkungen durch die Corona-Epidemie demnächst langsam enden. Denn es gehe einfach nichts über die analoge kreative Arbeit mit Kindern. Seit 2008, und nach vielen Fortbildungen und Lehrgängen, wie im Figurentheaterspiel, als Erzählerin oder dem Zertifikat zur Kräuterpädagogin, ist sie selbstständig mit ihrer Firma „Paraplü“. Die Videoarbeit ist eine weitere Facette, das „jüngste Kind“ der vielfältigen Tätigkeit der kreativen Bottroperin.

Die aktuellen kurzen Filme sind auf dem Youtube-Kanal über die Homepage von Sonja Weise zu finden: www.paraplue.net. Dort lassen sich die Filme auch kostenlos abonnieren. Das „Umweltdiplom“ der Stadt Gelsenkirchen, für das Sonja Wiese die Filme produziert, ist ein großangelegtes Projekt, um Kindern und Jugendlichen Natur- und Umweltthemen näher zu bringen.