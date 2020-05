Bottrop: Stadtjubiläum wird noch einmal lebendig - als Buch

Bottrop feiert sein Hundertjähriges - jetzt noch einmal in Buchform. Denn was das 17-köpfige Autoren-Team und die Fotografen Marc Dahlhoff und Michael („Kappi“) Kaprol auf fast 250 Seiten präsentieren, lässt das Jubiläumsjahr 2019 wieder lebendig werden.

Auch wenn beim Auftakt „Neujährchen“ den etwa 2000 Besuchern auf dem Berliner Platz einschließlich dem Oberbürgermeister das „Prosit Neujahr!“ erst einmal fast in der Kehle stecken bleib. Noch jetzt, 16 Monate später, ist Bernd Tischler aber auch Heike Biskup, Corinna Prange oder Andreas Pläsken vom Redaktionsteam das Entsetzen über das unglaubliche Attentat in der Silvesternacht auf dem Berliner Platz anzumerken. Und natürlich werden auch die Regenfluten wieder lebendig, die am Ende des Jubiläumsjahres das „Schlussjährchen“ beinahe davonschwimmen ließen.

Damit man den Titel auch erkennt: Corinna Prange vom Autoren- und Redaktionsteam präsentiert den Einband. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Ein tolles Jahr, in dem Freude und Trauer nahe beieinander lagen, wie Bernd Tischler es formuliert. Fast wie im Leben, möchte man sagen, denn dieses im Grunde überbordend fröhliche Buch widmet der erste Bürger der Stadt dem Mann, der die Durchführung der Feiern und Feste kultureller wie sportlicher Art maßgeblich mitorganisiert und geplant hat: dem am 21. April verstorbenen Kulturamtsleiter Andreas Kind.

Der Erinnerung an Andreas Kind gewidmet

Bis zum letzten Augenblick, eben jenem nassen „Schlussjährchen“, war er unermüdlich dabei, und so erinnert auch das von ihm selbst noch verfasste Schluss- und Dankeswort dieses Buches an den Mann, der vielleicht einer der bekanntesten Amtsleiter der Stadt war.

Bottrop 2019 - nix als Höhepunkte, würde ein Pohlbürger vielleicht formulieren. Und wie Bernd Tischler und das Redaktionsteam dächte auch er wohl an die 4000 Zuschauer bei der legendären Fußballbegegnung zwischen dem Bundesligisten Schalke 04 und der Bottroper Stadtmannschaft; oder an die witzig-hintergründige Show „Katzengold“, einer kulturell-kabarettistischen Leistungsschau der stadteignen Künstlerinnen und Künstler; oder die Extraschicht unter einem wunderbaren Sonnenuntergang auf dem Tetraeder; die bildgewaltige Ausstellung „Aufbruch in die Moderne. Der junge Josef Albers“ im Quadrat oder an die zahlreichen großen und kleinen Feste unter freiem Himmel.

Corona verzögerte die Präsentation

Eigentlich sollte das Buch bereits Im März vorgestellt werden. Doch dann kam Corona, die Stadt machte quasi dicht und mit ihr natürlich auch die Buchhandlungen, wo der fest gebundene, aufwändig gestaltete Band ab sofort erhältlich ist. Wie das Jubiläumsjahr mit seinem heimlichen Motto „Von Bottropern für Bottroper“ steht auch diese Chronik in der Tradition. Der Preis (siehe Infobox) kann jedenfalls kein Grund sein, das Buch nicht zu kaufen. Für eingefleischte Bottroper ein Muss.

Preis und Fakten

Das Buch „Wir feiern - 100 Jahre Stadt Bottrop“, ca. 250 Seiten, zahlreiche Fotos, Hardcover, gibt es ab sofort im Buchhandel (ISBN 978-3-9821722-0-0) zum Preis von 16,80 Euro. Die Stadt hat diese Chronik des Jubiläumsjahres zunächst in einer Auflage von 500 Exemplaren herausgebracht. Nachdrucke aber nicht ausgeschlossen.

