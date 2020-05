Bottrop stampft sein Autokino in Rekordzeit aus dem Boden

Bottrop-Kirchhellen. Die Bühnentechnik steht, die Leinwand ist aufgebaut, alles wurde von der Behörde abgenommen: Kino und Eventbühne am Moviepark sind spielbereit.

Die Bau- und Technikabnahme durch die Stadt ist erfolgt. „Nix zu beanstanden.“ Jetzt kann Mario Grube erst einmal aufatmen, wenn auch noch nicht durchatmen. Das wird er wohl erst Donnerstagabend, wenn der Preview und die offizielle Eröffnung des neuen Autokinos - problemlos, wie alle hoffen - über die riesige Open-Air-Bühne gegangen sind. Aber die Zahlen sind schon beeindruckend. Als Mitarbeiter der Bottroper Spezialisten von TDA die letzten Teile eingepasst haben, wird die 200-Quadratmeter-Leinwand hoch gezogen. Die Dimensionen sind schon beeindruckend, selbst wenn die Fläche, auf der ab Donnerstag Filme flimmern, noch nüchtern grau daherkommt.

Die Veranstalter Mario Grube (r.) und Alexander von Gruchalla sitzen scheinbar entspannt im Aufbautrubel vor Leinwand und Bühne des neuen Autokinos. Richtig locker werden sie bestimmt erst nach erfolgreich gelaufener Premiere. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Auch die Show-Bühne direkt daneben für die Live-Events, die ab nächster Woche erwartet werden, steht. „Rund 230 Quadratmeter Platz für Brings und Co“, sagt Alexander von Gruchalla. Er ist, salopp gesagt, Grubes Co-Pilot als Veranstalter. Der Stress der letzten Tage steckt allen noch in den Knochen. „Denn was hier passiert ist, lässt sich eher mit Lichtgeschwindigkeit vergleichen, als mit normaler Planung und Aufbau in dieser Größenordnung“, findet Mario Grube.

Durchführung in Lichtgeschwindigkeit

Von der Idee bis zur Premiere in knapp vier Wochen, einschließlich Genehmigungsverfahren durch die Stadt, das Aufbringen von einer Viertelmillion Euro für Programmplanung, Durchführung, technische Einrichtung, Abnahme: Das sei mehr als ein gewöhnlicher Sprint, so das Veranstalter-Duo. Aber mit Werner Kozole hat man schließlich auch einen versierten Planer und Technischen Leiter mit im Boot, der zum Beispiel den Biathlon auf Schalke aber auch das Ruhrpott Rodeo wuppte. Sie bieten mehr, als ein übliches Autokino. „Es gibt einen echten Backstage-Bereich für die Künstler, ein VIP-Areal neben der Bühne, das hat man so auch nicht überall“, sagt Alexander von Gruchalla.

Daniel Schröder (l.) und die Kollegen von TDA legen letzte Hand an und fügen die restlichen Elemente der riesigen LED-Leinwand zusammen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Und natürlich ist Mahlgrad-Inhaber (Pottkorn) Mario Grube kein Neuling in Sachen Events. Er war lange zum Beispiel bei Red Bull in diesem Segment dabei. Aber: Es sei seine erste eigene Event-Geschichte in dieser Größenordnung als Veranstalter. Er ist zuversichtlich: „Der Vorkauf läuft wirklich gut und auch das Corona-Konzept haben wir gut im Griff.“ Alles wird ab Freitag fast kontaktlos ablaufen. Der reisige Parkplatz wird mit zunächst maximal 400 Autos - bitte vorher mit Kennzeichen anmelden - locker besetzt sein. Aussteigen soll vermeiden werden. „Snack-Taxis“ sind zwischen den Wagen unterwegs. Gezahlt werden kann nur mit Karte. Alles sei auf Sicherheit getrimmt.

Keine Hupkonzerte - versprochen!

Und: „Wir versprechen, dass es keine Hupkonzerte geben wird“, sagt Grube. „Wir“, das sind in diesem Falle er als Veranstalter und Ludger Schneider als Bezirksbürgermeister. Applaus geht auch per Lichthupe, aus Rücksicht auf die Feldhausener, die nicht ins Kino kommen. Ob das demnächst auch die Fans von Doro Pesch durchhalten? „Wir hoffen inständigst, wir wollen ja bis 31. August hier sein dürfen.“

Programmstart und Tickets

Das offizielle Kinoprogramm beginnt am Freitag, 15. Mai, um 19.30 Uhr mit der Komödie „Das perfekte Geheimnis“ (ab 12 J.). Samstag folgt um 15.30 Uhr der Animationsfilm „A Toy Story - Alles hört auf kein Kommando“ und um 19.30 Uhr „Bad Boys for Life“.

Tickets fürs Kino (ab 14,90 Euro pro Auto mit einer Person, jede zusätzlich Person 5 Euro) gibt auf www.autokino-am-moviepark.de. Tickets für die Live-Auftritte auf der neuen Show-Bühne (ab 22./23. Mai - „Brings“) auf: www.wir-lieben-tickets.de.