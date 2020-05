Bottrop sucht beim Voice Contest wieder die Superstimme

Bottrop. Der zweite Voice Contest Bottrop (VCB) findet am 25. und 26. September statt. Anmeldung für Leute zwischen 11 und 21 Jahren ab sofort möglich.

Bottrop sucht wieder die Superstimme. Nach der Premiere vor drei Jahren veranstaltet die Musikschule nun zweiten Mal den Voice Contest Bottrop (VCB). Ab heute können sich alle Jugendlichen und junge Erwachsene zwischen elf und 21 Jahren bewerben. „Im September findet der Wettbewerb auf jeden Fall statt, egal, ob oder welche Coronaregeln dann noch gelten. Sonst wird eben live gestreamt“, sagt Musikschulleiter Jürgen Slak. Er hatte 2017 auch die Idee für das Format, denn: „Wir erleben seit längerem eine große Nachfrage beim Gesangsunterricht und eine generell steigendes Interesse am Gesang, ganz gleich in welcher Stilrichtung.“

Der Wettbewerb unterscheidet lediglich zwei Altersgruppen, von elf bis 15 und dann von 16 bis 21 Jahren. Am 25. September findet der Vorentscheid im Kammerkonzertsaal statt. Einen Tag später, bei der „Nachtfrequenz“, der langen Nacht der Jugendkultur, treten die acht Finalisten auf. Aus ihnen wählt die Jury mit dem Sänger und Musiker Daniel Basso, Anja Lerch (The Voice of Germany 2013) und REL-Moderatorin Vanessa Winkel, dann die Sieger der beiden Altersgruppen.

Zwei Altersgruppen - zwei Preise

Vorgaben gibt es übrigens keine. Rock, Pop, Musical oder Klassik. Alle Stile oder Gattungen sind zugelassen. „Aufnahmen oder Demo-Videos müssen nicht eingereicht werden, Altersangabe und Liedtitel reichen und dazu ein Hinweis, ob eine musikalische Begleitung gebraucht wird“, sagt Ingo Brzoska, der mit Voice-Contest-Initiator Jürgen Slak die Musikschule leitet.

Dafür, dass der Wettbewerb reibungslos über die Bühne gehen kann, Technik, Jury-Honorare, es aber auch die Preisgelder für die Sieger in einer guten dreistelligen Höhe gibt, zeichnet wie schon beim ersten Mal die Sparkasse verantwortlich. „Wir finden es gut, das so ein Wettbewerb hier stattfindet und vor allem, dass es keine Anmeldegebühren für die Teilnehmerinnen und Teilnehme gibt“, sagt Birgit Struwe vom Bereich Öffentlichkeitsarbeit des Geldinstituts. So werde niemand, der vielleicht toll singen kann, ausgeschlossen.

Infos und Anmeldung auf: www.bottrop.de/voice-contest