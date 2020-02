Bottrop: Teddybären spenden Kindern in Notlagen Trost

Immer wieder werden Feuerwehr oder Polizei zu Notfällen gerufen, bei denen Kinder betroffen sind. Für die Feuerwehr zählen solche Einsätze zu den schwierigsten überhaupt. In solchen Momenten sei es besonders wichtig Vertrauen zu den Kindern aufzubauen. Feuerwehr, Polizei und auch die Ärzte und Pfleger in der Kinderklinik im Marienhospital sowie die Notfallseelsorger in Bottrop können da nun auf besonders kuschelige kleine Tröster zurückgreifen.

277 kleine Teddybären hat die Deutsche Teddy Stiftung den Bottroper Institutionen überreicht. Möglich gemacht hat dies der Förderer Michael Grube von der Firma „MG Software Entwicklung“. Zusammen mit dem Botschafter der Deutschen Teddy-Stiftung, Rudolf Strotmann, übergab er die Teddys an den stellvertretenden Amtsleiter der Feuerwehr Bottrop, Andreas Schaefer, den Notfallseelsorger Achim Solty, an Birgit Verfürth vom Förderverein Pro Kinderklinik und an den Leiter der Polizeiwache Bottrop, Stefan Kramps. Bereits 2015 spendete der Bottroper Unternehmer Teddys für die Rettungskräfte in Bottrop. Ihm ist es ein besonderes Anliegen, die Deutsche Teddy-Stiftung zu unterstützen.

Für die Bottroper Feuerwehr sind die kleinen Trostspender große Helfer

Für Maik Koch, Mitarbeiter im Rettungsdienst bei der Feuerwehr, sind die kleinen Trostspender regelmäßig große Helfer: „Immer wieder gibt es Situationen, wo erst durch den Teddy das Kind so beruhigt werden kann, dass eine Behandlung möglich ist“, sagt der Notfallsanitäter. Daher seien sie aus der Arbeit im Rettungsdienst auch nicht mehr wegzudenken, ergänzt der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Andreas Schäfer.

Auch bei der Polizei habe man gute Erfahrungen mit den Teddy gemacht, sagt Björn Korte von der Pressestelle. Grundsätzlich versuche die Polizei auf jedem Streifenwagen einen solchen Bären dabei zu haben, „denn in Notfällen kann es helfen, Kinder zu beruhigen, abzulenken und so vielleicht auch einen Teil dazu beitragen, das Erlebte zu verarbeiten“. Ein Teil der Teddy bleibe auf der Wache in Bottrop und wird auf die Streifenwagen verteilt, aber auch die zuständigen Stellen für Prävention und Opferschutz profitieren von der Spende.

Bären machen keine Werbung für eine bestimmte Berufsgruppe

28 Zentimeter ist so ein Trostteddy groß. Mehrere hundert Kita-Kinder haben ihn aus einer Auswahl von 125 verschiedenen Teddys ausgewählt, heißt es seitens der Teddy-Stiftung. Eine weitere Besonderheit: Der Trostteddy trägt auch keine Uniform, denn: „Die Deutsche Teddy-Stiftung steht auf dem Standpunkt, dass das Kind in seiner Notlage und der Trostteddy als Symbol der Liebe und Zuwendung im Mittelpunkt stehen sollten, nicht die beiläufige Werbung für eine Berufsgruppe“, heißt es auf der Internetseite der Stiftung.

Die Nachfrage nach solchen Trostteddys ist groß. Deshalb kann die Stiftung die Verteilung der Bären nicht einfach aus ihren Erlösen finanzieren. Vor Ort braucht es weitere Sponsoren, die als Paten einspringen und einen Beitrag leisten – in Bottrop übernahm Michael Grube die Patenschaft.