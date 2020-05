Bottrop: Von den „Höhnern“ bis zur Metal-Queen Doro Pesch

Bottrop-Kirchhellen. Nach „Brings“ und Markus Krebs stehen die nächsten Bühnenauftritte am Moviepark fest. Auch „Revolverheld“, Sido oder Tim Bendzko sind dabei.

Noch vor der offiziellen Eröffnung des Autokinos am Moviepark am Freitag geben die Veranstalter richtig Gas. Denn nicht nur Kino ist gefragt. Auch für die Liveshows an noch freien Abenden haben bekannte Größen bereits ihr kommen angekündigt. Nach „Brings“ (22. & 23. Mai) und Markus Krebs (24. Mai) stehen auch Metal-Lady Doro Pesch, die kölsche Kultband „Höhner“ aber auch der Singer-Songwriter Tim Bendzko oder Deutsch-Rapper Sido bis Juni auf der Liste.

„Der Ort ist toll und die Resonanz auf die ersten beiden Live-Auftritte nächste Woche war in so kurzer Zeit schon super“, sagt Björn Josefiak. Der Leiter der Eventabteilung der Funke Mediengruppe, zu der auch diese Zeitung gehört, ist Feuer und Flamme. Und alle, von Betreiber Bernd Grube über die Stadt bis zu den Eventmanagern freuen sich auf den Sommer - und damit auf ein richtig gut gemischtes Programm. „Wenn das nicht funktioniert. müsste es schon mit dem Teufel zugehen“, meint Björn Josefiak.

Neben Sido steht auch das deutsche Rap-Duo „257ers“ mit Daniel Schneisinger und Mike Rohleder auf der Liste. Das Essener Duo ist bereits länger und mit sieben Studioalben im Geschäft und standen zum Beispiel 2017 als Gastmusiker auch beim MTV Unplugged-Konzert von Andreas Gabalier auf der Bühne. Ihr Album „Alpaka“ erreichte im vergangenen Jahr immerhin Platz 16 der Charts.

Gut gemischtes Programm

Über Doro Pesch muss man weniger Worte verlieren. Die gebürtige Düsseldorferin, die spätestens als Sängerin von „Warlock“ Mitte der 80er Jahre richtig bekannt wurde, gilt seit langem als Queen of Metal. Ein echtes Kontrastprogramm also zu den kölschen „Höhnern“, wobei der Alterquerschnitt der Fans durchaus Überschneidungen haben dürfte.

Selbst wer Tim Bendzko nicht kennen sollte, kennt wahrscheinlich seinen bekanntesten Song „Nur noch kurz die Welt retten“. Nach dem Talentwettbewerb der „Söhne Mannheims“ trat der Berliner neben der Kultband in der ausverkauften Waldbühne seiner Heimatstadt auf, war beim Vorprogramm von Elton John dabei und begleitete Joe Cocker auf dessen „Hard Knocks“-Tournee. „Tim soll noch im Mai nach Bottrop kommen, arbeiten aber gerade noch an den letzten Feinheiten“, so Björn Josefiak. Das gilt übrigens auch für die Jungs von „Revolverheld“ oder Mia Julia.

Familiennachmittag in Planung

So breit gefächert wie das Filmangebot, das die WAZ bereits veröffentlichte, soll auch das Bühnenprogramm bis Ende August werden. Ein Orchester- und Musicalprogramm steht ebenso auf der „To-do-Liste“ der Veranstalter wie ein großer Familiennachmittag mit Kinder-Live-Programm.

Dass die Nähe zum Moviepark, auf dessen Parkplatz Kino wie Shows stattfinden, für beide Seiten von Vorteil sein soll, dürfte dabei auf der Hand liegen.

