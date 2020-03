Kokerei in Bottrop: Verzehrverbot für Gemüse ausgeweitet

Die Stadt Bottrop erneuert ihre Warnung, Gemüse aus Gärten im Bottroper Süden zu verspeisen und erweitert das betroffene Gebiet um zwei zusätzliche Stadtquartiere. Das Gemüse sei weiterhin zu stark mit krebserregenden Schadstoffen wie Benzo(a)pyren belastet. In den von der Verzehrwarnung betroffenen Stadtteilen wohnen rund 16.000 Menschen. Als Hauptverursacherin für die Schadstoffbelastung benennt das Landesumweltamt die Kokerei Prosper.

Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler kritisierte die Leitung der Kokerei deutlich. Sie habe ihre Zusagen nicht eingehalten, für eine Verbesserung der Lage zu sorgen. So sei erst gegen Ende des vorigen Jahres begonnen worden, defekte Türen der Koksöfen auszuwechseln. „Viel zu spät“. sagte Tischler. Die defekten Türen gelten als ein wesentlicher Grund für den zu hohen Schadstoffausstoß im Umkreis des Betriebes. „Diese Verzögerungen sind ausgesprochen ärgerlich. Sie schaden den Bürgern und der Umwelt“, sagte der Oberbürgermeister. Die Kokereileitung setze auch Arbeitsplätze aufs Spiel.

Warnung für Gemüseverzehr im Bottroper Süden gilt schon fast ein Jahr lang

Kleingärtner im Bottroper warfen ihren Salat vorsichtshalber fort. Hier: Tim Kaprol im KGV Johannestal. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die Verzehrwarnung für selbst angebautes Gemüse in den Bottroper Stadtteilen Welheim, Welheimer Mark und Teilen Batenbrocks gilt bereits sei fast einem Jahr. Neu ausgesprochen wird sie nun für ein Wohnquartier nördlich der Horster Straße bis zur Kraneburgstraße, weil das Landesumweltamt in neuen Überprüfungen auch dort an Gemüse hohe Schadstoffe festgestellt hat. Neu ist die Warnung auch für ein Wohngebiet westlich der Tetraeder-Halde zwischen Devenstraße und Korzmannstraße.

Gar nicht oder möglichst selten sollten die Bürger in den betroffenen Gebieten demnach zu Grünkohl, Mangold, Spinat, Pflücksalat, Feldsalat, Rucola, Rübstiel sowie Staudensellerie und auch nicht zu Kräutern greifen. Weiterhin essen können die Anwohner nach Einschätzung des Landesumweltamtes dagegen zum Beispiel Kopfsalat, Weiß- oder Rotkohl und auch Wurzel- und Knollengemüse. Denn solche Gemüse seien weniger mit Schadstoffen aus der Luft belastet. Das gleiche gelte für Früchte, die die Anwohner ebenfalls weiterhin anbauen und verspeisen können. Sie sollten das Gemüse und die Früchte vor dem Verzehr allerdings auf jeden Fall sehr gut waschen oder auch schälen.

Aufsichtsbehörde ordnet bis Juli weitere Sanierungen an

Die Bezirksregierung Münster schreibt der Kokerei unterdessen weitere Sanierungsmaßnahmen vor. Abteilungsleiterin Christel Wies kündigte weitere unangemeldete Kontrollen der Behörde an. Der Anordnung, defekte Türen der Koksöfen auszuwechseln, sei das Unternehmen mittlerweile nachgekommen, erklärte sie. Bis zum 1. Juli 2020 soll die Kokerei nun außerdem Schäden an dem Gleisbett beheben, durch das die Türen automatisch vor die Koksöfen geschoben werden. Auch dort hatten Experten der Aufsichtsbehörde Mängel festgestellt.

Der Ausstoß krebserregender Schadstoffe wie Benzo(a)pyren und weiterer polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) war nach Messungen des Landesumweltamtes trotz der Forderungen der Behörden nach Verbesserungsmaßnahmen höher als im vorigen Jahr ohnehin schon.