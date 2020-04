Bottroper Behörde schließt das Modehaus Mensing

Bottrop. Weil das Bottroper Modehaus Mensing gegen die Verordnung verstoßen hat, schlossen es die Behörden am Samstagvormittag. Es folgt ein Bußgeld.

Das Modehaus Mensing in der Innenstadt musste am Samstagvormittag von Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes erneut geschlossen werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, handle es sich um einen „wiederholten Verstoß gegen die Corona-Schutz-Verordnung des Landes“. Die Stadt werde daher am kommenden Montag ein Bußgeldverfahren gegen das Unternehmen einleiten.

Das Modehaus war schon am vergangenen Dienstag von der Behörde geschlossen worden, weil zu diesem Zeitpunkt keine Geschäfte öffnen durften mit einer Verkaufsflächen von mehr als 800 Quadratmetern. Dies galt auch für Geschäfte, die diesen Wert durch Absperrungen unterschreiten wollten, wie es Mensing durchgeführt hatte.

Oberbürgermeister hatte sich bei Landesregierung eingesetzt

Nach der Schließung hatte sich Oberbürgermeister Bernd Tischler in einem Brief für Mensing bei der Landesregierung verwandt, um diesem Unternehmen, aber auch anderen eine baldige Öffnungschance zu ermöglichen. Durch eine Ergänzung in der Corona-Schutz-Verordnung hat die Landesregierung dann vorgegeben, dass Firmen wie Mensing ab Montag, 27. April, unter Einhaltung aller Vorgaben (weniger als die 800 Quadratmeter Angebotsfläche, Abstandswahrungen und Einhaltung der Hygieneregeln) wieder für die Kunden öffnen dürfen.

Nach Äußerungen von Unternehmensvertretern habe es sich bei der Öffnung am Samstag um ein Versehen gehandelt. Doch Krisenstabsleiter und Ordnungsdezernent Paul Ketzer betont: „Bei allem Verständnis für wahrscheinliche finanzielle Nöte, so geht es nicht. Wir können uns von Mensing nicht auf der Nase herumtanzen lassen.“ Die Stadtverwaltung als Ordnungsbehörde habe die Pflicht, den Anweisungen des Landes Geltung zu verschaffen. Entsprechend werde am Montag umgehend ein Bußgeldverfahren gegen das Modehaus eingeleitet.

