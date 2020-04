Bottroper dreht sein Musical-Roulette erstmals Open-Air

Musicalhits live auf dem Parkplatz: Wo man in Bottrop noch über einen geeigneten Ersatzort nachdenkt, ist man in Oberhausen schon weiter. Am Mittwoch feiert Dennis Treibelmair nämlich am Theater an der Niebuhrg eine Premiere der besonderen Art. Erstmals ist der Bottroper, genauer gesagt: Kirchhellener, mit seiner Musicalshow Emotions live im temporären Autokino in der Nachbarstadt zu erleben.

Hits vom Broadway und aus Londons West End

Zwar dreht sich sein Musical-Roulette schon seit einiger Zeit in den Sälen der Region. Aber jetzt kommt die rasante Musicalshow zwar nicht in die eigenen vier Wände - aber immerhin ins eigene Auto. Und Dennis Treiblmaier bringt zusammen mit Annika Peters Stimmung in die Blechlawine. Das Beste aus Grease, Elisabeth, Dirty Dancing oder dem Tanz der Vampire: Wer Emotions kennt, weiß, was auf die Besucher zukommt. Dennoch ist Vorsicht angesagt. „Denn die Scheiben müssen oben bleiben“, so eine Mitarbeiterin des Theaters. Der Sound kommt direkt aus dem Autoradio. Je bequemer die eigenen Autositze also sind, desto besser für das Publikum. Aber die gut zweistündige Show muss natürlich niemand pausenlos genießen. Es gibt eine Halbzeitpause, auch für menschliche Bedürfnisse, denn die Infrastruktur der Niebuhrg ist ja vorhanden.

Für Dennis Treiblmaier bleibt es spannend. Eigentlich ist der Groß- und Außenhandelskaufmann ja mit allen Musical-Wasser gewaschen. „Aber dieses Open-Air ist auch für mich ein ungewöhnlicher Auftritt.“ Jetzt heißt es nur noch: Bitte anschnallen und losfahren. Das Niebuhrg-Open-Air-Theater mit wechselndem Programm gibt es zunächst noch bis 30. April. Aber die Theatermacher arbeiten gerade an einer Verlängerung der Genehmigung. Bei diesen Schutzvorkehrungen dürfte das kein Problem sein.

„Musical-Roulette“ mit Dennis Treiblmaier und Annika Peters: Mittwoch, 29. April, 20 Uhr. Parkplatz Theater an der Niebuhrg, Niebuhrstraße 61, 46049 Oberhausen. Karten gibt es nur online auf www.niebuhrg.de mit Nennung der Gästenamen. Pro Auto sind zwei Personen erlaubt, zusätzliche Kinder, wenn sie in diesem Haushalt leben. Info: .