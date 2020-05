Bottroper Grüne üben scharfe Kritik an Parkstreifen-Freigabe

Die Grünen kritisieren die erneute Freigabe des Parkstreifens an der Osterfelder Straße für Autos. Andrea Swoboda und Roger Köllner greifen Oberbürgermeister Bernd Tischler und Baudezernent Klaus Müller deshalb scharf an. Sie werfen beiden Wortbruch vor. Die Freigabe des Parkstreifens gehe zu Lasten der Verkehrssicherheit der Radfahrer in der Innenstadt, machen die Grünen-Vertreter ihrer Enttäuschung Luft, dass in Höhe des Gleiwitzer Platzes auch auf der gegenüberliegenden Seite wieder Autos parken können.

Diese Parkplätze an der Osterfelder Straße sollten kurzfristig gesperrt werden, um für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen, mahnen die Grünen bei der Stadtspitze Verlässlichkeit an. Darauf hätten OB Tischler und Baudezernent Müller den Grünen ihr Wort gegeben. "Die Parkplätze an der Osterfelder Straße müssen weg und zwar je eher desto besser", meint Grünen-Fraktionsvorsitzende Andrea Swoboda.

Bottroper Grüne warnen vor Unfällen

Dem habe schließlich auch der Verkehrsausschuss des Stadtrates zugestimmt. "Wichtig dabei war: Keine endlosen Beratungen über die Gestaltung, über die Farbe der Bänke oder die Anzahl der Mülleimer oder der Straßenbegleitbegrünung im Vorfeld", sagte die Grüne und weist auf die Gefährdungen für Radfahrer hin, die die Osterfelder Straße in Richtung Stadtkern befahren. Die Stellplätze waren zwischenzeitlich zwar eine Zeit lang abgesperrt gewesen, jedoch nur weil an Häusern Bauarbeiten durchgeführt wurden. Die Absperrungen sind jetzt aber wieder aufgehoben worden.

Auch die Initiative "Aufbruch Fahrrad" klagte allerdings bereits, dass durch Warten in zweiter Reihe, breitere SUV oder Transporter sowie das unvorsichtige Öffnen von Autotüren auf der Osterfelder Straße im Stadtkern Gefahren für Radfahrer entstehen. „Wenn sich alle einig sind, dass eine Gefahrensituation vorliegt, muss schnell und zügig gehandelt werden. Wir wollen nicht, dass es erst zu Unfällen kommt. Zwischenfälle und Gefahrensituationen müssen doch reichen", betont auch Grünen-Verkehrssprecher Roger Köllner. Fünf Monate lang sei jedoch nichts passiert, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Mehr Rechte für Fußgänger und Radler gefordert

„Die Mobilitätswende schaffen wir in Bottrop nur, wenn wir für eine bessere Rad- und Fußgängerinfrastruktur sorgen. Deswegen haben wir bei Straßenum- und neubauten eine andere Aufteilung des öffentlichen Raums gefordert", erklärt Andrea Swoboda. So würden die Grünen gern an der Poststraße einen so genannten Shared Space einrichten, also einen Straßenraum schaffen, in dem alle Verkehrsteilnehmer von Fußgängern über Radfahrer bis hin zu Autofahrern gleichberechtigt sind. Andrea Swoboda meint: „Was für Radler und Fußgänger gut ist, ist auch für das Klima, die Innenstadtentwicklung und den Einzelhandel nachweislich gut.“