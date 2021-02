Bottroper können sich schon Plätze in Präsenzkursen sichern

Auch Sportkurse lassen sich online vermitteln. Das katholische Bildungswerk in Bottrop setzt wegen der Corona-Pandemie verstärkt auf Seminare via Internet.

Bottrop. Katholisches Bildungswerk bietet in Bottrop einen Mix aus Online-Kursen und Seminaren vor Ort an. Hier kann man sich anmelden.

Die Katholische Erwachsenen- und Familienbildungstätte in Bottrop bietet wegen der Corona-Pandemie im neuen Semester auch eine Reihe von Onlinekursen an. Sie präsentiert aber auch wieder ein umfangreiches Angebot an Präsenzkursen für alle Altersgruppen. „Wir haben uns der Herausforderung gestellt, Familien- und Erwachsenenbildung in diesen schwierigen Zeiten lebendig zu halten", meint Regionalleiter Stephan Polle.

"Wann die Kurse beginnen können, steht noch nicht fest", erklärt Judith Kessel. "Aber die Bottroperinnen und Bottroper können sich schon einmal einen Platz in den Angeboten sichern und werden benachrichtigt, sobald die Lage den Kursbetrieb vor Ort wieder zulässt", kündigt an. Die Kurse werden dann in kleinerem Kreis unter allen geforderten Hygieneauflagen durchgeführt, versicherte sie.

Viele Online-Kurse in Bottrop finden jetzt via Zoom statt

Viele Seminare wurden jedoch schon auf Onlinekurse via Zoom umgestellt. "Das bedeutet, der Kurs kommt zu Ihnen nach Hause, auf Ihren Bildschirm. Teilnehmen können Sie per PC, Laptop, Tablet oder Handy mit Mikro und Kamera sowie stabiler Internetverbindung", erläutert die Mitarbeiterin des Bildungswerkes. Eltern können sich in den für sie oft herausfordernden Corona-Zeiten abends kostenlos von zu Hause aus im Austausch mit anderen Eltern und professionellen Dozenten über Familienfragen informieren.

Auch das funktioniert zum Beispiel online: Pilates und Bodyforming. Der Onlinekurs findet mittwochs von 17 Uhr bis 17.45 Uhr statt. Wer Entspannung sucht, wird mittwochs um 19 Uhr eine Stunde lang von einer Yoga-Lehrerin durch Körper- und Atemübungen geführt. Die Online-Gesundheitskurse beginnen am 10. Februar. Auch Erste Hilfe bei Notfällen im Kindesalter und ein achtsamer Abend für Eltern werden kostenlos online durchgeführt.

Sogar Eltern-Kind-Kurse können online stattfinden

Sogar Eltern-Kind-Kurse finden online statt, zum Beispiel die Musikwiese für Eltern mit Kindern ab 1,5 Jahren, bei denen dienstags 14.30, 15.30 oder 16.30 Uhr von zu Hause aus nach Anleitung gesungen, getanzt und musiziert wird. "Das ist eine fantastische Möglichkeit, sich trotz Corona und Kontaktbeschränkungen gesundheitlich sicher musikalisch zu betätigen", meint Judith Kessel.

Anmeldungen sind jederzeit online auf www.kefb.info möglich. Auskunft gibt es auch unter der Telefonnummer 706230.