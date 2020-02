Bottroper Löschzug Altstadt wächst an seinen neuen Aufgaben

Bottrop. Die Freiwillige Ortsfeuerwehr rückte vergangenes Jahr zu 70 Einsätzen in Bottrop aus. Immer häufiger fallen dabei Sonderaufgaben an.

Im vergangenen Jahr rückte die Freiwillige Feuerwehr Altstadt zu 70 Einsätzen aus. Häufig handelte es sich um Alarme, die von automatischen Meldern ausgelöst worden waren und bei denen es zum Glück nur selten tatsächlich brannte.

Außergewöhnlich waren die ausgedehnten Flächenbrände im südlichen Stadtgebiet, bei denen dank gemeinsamer Anstrengung die Ausbreitung auf angrenzende Gewerbebetriebe verhindert werden konnte. Auch zwei nächtliche Wohnungsbrände auf dem Eigen mit einer aufwendigen Suche nach Glutnestern bis in die frühen Morgenstunden beschäftigten den Löschzug Altstadt im letzten Jahr.

Zudem absolvierte sie Hilfeleistungseinsätze und einige Grundschutzalarmierungen. Dabei besetzen die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr die Feuerwache I und stellen den Lösch- und Hilfeleistungszug für weitere Einsätze im Stadtgebiet.

Feuerwehrchef bedankt sich bei den Ehrenamtlichen und ihren Familien

Bei der Jahreshauptversammlung haben sich Feuerwehrchef Kim Heimann sowie die Löschzugführer Tobias Kell und Jörg Lange-Hegermann bei den Feuerwehrleuten und ihren Angehörigen bedankt.

Lange-Hegermann zeigte auf, dass sich das Aufgabenspektrum für die ehrenamtlichen Kräfte in den letzten Jahren geändert hat. Zwar sei die Gestellung des Grundschutzes nichts Neues, hiermit seien aber auch häufig Sonderaufgaben wie die Nachführung von Einsatzmaterialien und -fahrzeugen verbunden gewesen.

Umfangreiche Aufgabenstellung für den Löschzug Altstadt

Der Löschzug Altstadt bildet die so genannte Logistikkomponente und besetzt bei Großeinsätzen Wechselladerfahrzeuge mit Spezialcontainern. Dies erfordere sowohl eine fundierte Ausbildung an den Sonderfahrzeugen sowie regelmäßiges Training, so Lange-Hegermann.

Feuerwehrchef Kim Heimann, konnte zahlreiche Beförderungen vornehmen. So wurden die Feuerwehrmannanwärter Kai Degener und Luke Dopatka zu Feuerwehrmännern, Feuerwehrmann Felix Lubina zum Oberfeuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann Patrick Raabe zum Unterbrandmeister sowie Unterbrandmeister Christoph Lohbeck zum Brandmeister befördert.

Ehrungen und Beförderungen

Daneben fanden Ehrungen für herausragende Leistung statt: Norbert Kölle, der 1964 seinen Dienst beim Löschzug Altstadt aufnahm, wurde für seine 55-jährige Mitgliedschaft geehrt. Mit seinem Engagement, das in all den Jahren weit über das Dienst- und Einsatzgeschehen hinausging, habe er sich wie nur wenige verdient gemacht.

Neben Norbert Kölle wurden Gino Jost, Hendrik Malzahn und Dennis Sigetti für ihre 10-jährige Mitgliedschaft, Andreas Gollisch und Stefan Laskowski für ihre 20-jährige Mitgliedschaft sowie Philipp Beyer für seine 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Die Versammlung schwor die Löschzugführung ihre Mitglieder noch einmal auf das kommende Jahr ein. Neben den vielen Stunden der Fortbildung und Sonderterminen, wie beispielsweise die Mitgestaltung des Kinderfestes des Marienhospitals, liege im Jahr 2021 vor allem das Sommerfest vor ihnen. Nach einer nunmehr dreijährigen Pause wolle man im Sommer des nächsten Jahres wieder Bottroper Bürger – Groß und Klein – zu einem Tag der offenen Tür einladen. Das genaue Datum werde rechtzeitig bekannt gegeben.

