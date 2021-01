Bottroper Müllabfuhr holt Kartonagen mit Extra-Touren ab

Die blaue Tonne ist voll. Viele Anwohner in Bottrop bestellen größere Behälter für die Papierabfuhr bei der Best.

Bottrop Best bietet an Samstage Sonderabfuhren von zentralen Plätzen in den Stadtteilen an. Änderung der Abfuhrtermine macht Schwierigkeiten.

Die umfangreichen Änderungen der Müllabfuhr-Termine zum Jahreswechsel machen der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung (Best) und ihren Kunden ziemliche Schwierigkeiten. Als Problem erwies sich dabei auch, dass die neuen Müllabfuhrtage für die einzelnen Straßen auf der Best-Internetseite nicht immer korrekt ausgewiesen waren. Der Entsorgungsbetrieb hat es seit Jahresbeginn wegen der Umstellung mit weitaus mehr Bürgeranfragen als sonst zu tun. Wegen der Neuregelungen bei der blauen Tonne bietet die Best außerdem im Januar Sondertouren für Papierabfälle an.

"Zum Jahreswechsel mussten wir unsere Tourenplanung umstellen. Dies hatte zur Folge, dass sich in weiten Teilen des Stadtgebietes die Abfuhrtage geändert haben", erklärt Best-Sprecher Jannik Hohmann."Hierbei handelt es sich um eine der weitreichsten Veränderungen der letzten zehn Jahre", unterstrich er. Nötig sei die Umstellung geworden, weil die Anwohner im Laufe der Zeit andere Mülltonnen bestellt hatten als früher; aber auch, weil durch die neuen Adressen in Neubaugebieten neue Routen anfielen. Der neue Tourenplan soll dafür sorgen, dass die Müllabfuhr sowohl f abläuft.

Falsche Abfuhrtermine auf der Internetseite

"Problematisch war aber insbesondere, dass zu der Tourenumstellung ein Problem mit dem IT-Dienstleister auftrat", bedauert der Best-Sprecher. Während die neuen Müllabfuhr-Termine im Best-Abfallkalender korrekt eingetragen sind, wichen sie auf der Internetseite des Entsorgungsbetriebs davon ab und waren nicht immer richtig. "Diese technischen Probleme konnten wir aber lösen, sodass nun weitestgehend alle Daten von den Bürgerinnen und Bürgern korrekt eingesehen werden können", versichert Jannik Hohmann.

Für bestimmte Straßen und Gebiete, bei denen sich die Abfuhrtermine wegen der Umstellung zum Jahreswechsel über einen größeren Zeitraum verschieben, habe die Best jeweils einmalig eine zusätzliche und kostenfreie Sonderabfuhr eingerichtet, um den Anwohnern entgegen zu kommen. Dies sei zum Beispiel an der Siegfriedstraße für die Leerung der blauen Papiertonnen der Fall gewesen. Die Verschiebung der Leerungstermine wegen der zurückliegenden Feiertage sei hingegen inzwischen ziemlich gut eingespielt. "Den meisten Bürgerinnen und Bürgern ist diese Vorgehensweise bekannt und es kommt nur gelegentlich zu vereinzelten Rückfragen", erklärte der Best-Sprecher.

Die Bottroper Recyclinghöfe öffnen wieder

Er bittet die Anwohner um Verständnis, falls es wegen der Neuerungen in einzelnen Straßen oder Wohnquartieren zu einem größeren Abstand zwischen den Abfuhr-Terminen kommt. Dies komme wegen der Umstellung jetzt nur einmal vor, versicherte Jannik Hohmann. "Trotz sorgfältiger Planung lässt sich dies in einem so großen und breit gefächertem Stadtgebiet wie Bottrop nicht immer vollständig vermeiden", bedauerte er.

Soweit es die Corona-Lage zulasse, haben außerdem die Recyclinghöfe nun wieder planmäßig geöffnet. Die Bürger könnten ihre überschüssige Abfälle auch dorthin bringen. "Wir können den Bürgerinnen nur raten, dass diese ihren Abfall noch besser nach unterschiedlichen Fraktionen trennen", meint Jannik Hohmann. Der Best-Sprecher weist außerdem darauf hin, dass die Bürger für überschüssigen Restmüll ja auch die Best-Abfallsäcke kaufen und einfach an den Abfuhrtagen der grauen Tonne mit an die Straße stellen können. Die Abfallsäcke seien zum Preis von je 3,20 Euro an verschiedenen Verkaufsstellen in Bottrop und Kirchhellen erhältlich. Die Verkaufsstellen sind auch hier zu finden.

Viele Bottroper bestellen größere blaue Tonnen

Insgesamt habe das Müllaufkommen in der Corona-Krise nicht zugenommen. Eine Ausnahme bilde allerdings das Aufkommen von Altpapier, Pappe und Kartons. Untersuchungen der Best hätten allerdings gezeigt, dass die blauen Tonnen zumeist längst nicht vollständig gefüllt werden und darin in der Regel noch reichlich Platz für Papierabfälle sei. , die Anwohner neben die blauen Tonne legen, habe viele Bürger bei der Best größere Behälter bestellt. Die Best tausche die blauen Tonnen nun nach und nach aus.

Sonderabfuhrtermine für Kartons und Papier

Außerdem bietet der Entsorgungsbetrieb an den vier Samstagen im Januar in den Stadtteilen Sonderabfuhren von Kartonagen an. Abgeholt werden Papierabfälle und Pappe am kommenden Samstag, 9. Januar und am Samstag, 23. Januar: in der Welheimer Mark jeweils von 8 Uhr bis 9.30 Uhr an der Schule (In der Welheimer Mark 62); in der Boy jeweils von 10 Uhr bis 11.30 Uhr auf dem Boyer Marktplatz; in Batenbrock jeweils von 12.30 Uhr bis 14 Uhr an der Schule (Beckstraße 138).

Außerdem werden Kartonagen am Samstag, 16. Januar, und am Samstag, 30. Janaur abgeholt: in Grafenwald jeweils von 8 Uhr bis 9.30 Uhr am Parkplatz zur Grafenmühle; in fuhlenbrock jeweils von 10 Uhr bis 11.30 Uhr am Parkplatz an der Goethestraße 8; auf dem Eigen jeweils von 12.30 Uhr bis 14 Uhr am Parkplatz an der Vienkenstraße 3.