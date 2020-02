Bottroper Narren übernehmen das Kommando im Rathaus

Der Zug war durch, auf dem Rathausplatz wurde dagegen kräftig gefeiert. Hier versuchte Oberbürgermeister Bernd Tischler – verkleidet als Zirkusdirektor – das Rathaus gegen die Narren zu verteidigen – und scheiterte. Christoph I. und seine Denise I. übernahmen unter dem Jubel der Jecken auf dem Platz das Kommando im Rathaus. Dabei überlisteten sie den OB.

Auf dem Rathausplatz wurde es voll. Hunderte Jecken wollten dabei sein, als die Prinzenpaare das Rathaus eroberten. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Denn der hatte wieder den großen Schlüssel für das Rathaus dabei. Doch „den ollen Schlüssel“ wollen wir gar nicht, stellt Christoph I. klar. Aus sicherer Quelle wisse man, dass es sich dabei nur um ein Ablenkungsmanöver handele. „Denn seit der Rathaus-Sanierung funktioniert das alles nur noch mit programmierbaren Transpondern.“ Und genau so einen habe sich das Prinzenpaar längst besorgt, stellten die Majestäten klar. Unter dem Jubel der Narren auf dem Platz holten sie einen solchen überdimensionalen Transponder hervor – und erstickten damit den Widerstand des Oberbürgermeisters und seiner Unterstützer im Keim. Mit Schlüssel und Transponder zogen die Tollitäten dann ins Rathaus ein, wo kräftig weiter gefeiert wurde.

Prinzenpaar war restlos begeistert von diesem Rosenmontag

Karneval-Angeberwissen: Fakten über die fünfte Jahreszeit Karneval-Angeberwissen- Fakten über die fünfte Jahreszeit

Schon vorher aber war Christoph I. restlos begeistert von der Stimmung entlang der Strecke. „Es ist fantastisch, man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn einem so viele Leute zujubeln und Spaß am Karneval haben.“ Dieser Tag sei wirklich der Höhepunkt der Session, so der sichtlich aufgekratzte Prinz, der von der Bühne herab sein närrisches Volk immer weiter anspornte, es zum Feiern und Tanzen animierte. Und immer wieder bricht dieses eine Wort aus ihm heraus, um seine Gefühle zu beschreiben: „Fantastisch!“

Der Ratssaal wurde zum Tanz- und Festsaal. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Schon vor der Ankunft des Zuges war die Stimmung vor dem Rathaus gut. Der OB wagte dort das ein oder andere Tänzchen mit den Närrinnen und verteilte Schokoladentäfelchen an diejenigen, die auf den Beginn des Programms warteten. Dass er die nächste Ratssitzung auch als Zirkusdirektor leitet – dabei dürfte es sich jedoch um ein Gerücht handeln. Wobei: Böse Zungen behaupten, manchmal seien die Unterschiede zwischen Rat und Zirkus gar nicht so groß.

Närrischer Hoppeditz für die Cyriakusschule

Großen Grund zur Freude hatte die Elternpflegschaft der Cyriakusschule. Die Gruppe wurde als beste Fußgruppe mit dem Närrischen Hoppeditz ausgezeichnet. Das brachte ihr einen Scheck über 333 Euro von der Vereinten Volksbank ein. Allerdings, so stellte die Jury klar, war es ein enges Rennen um den Hoppeditz. Auch die KAB St. Bonifatius, die als Flieger im Zug unterwegs waren, seien mit im Rennen gewesen. „Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen.“ Am Ende entschied sich die Jury dann aber doch für die Grundschüler aus dem Dschungel.

Der Ratssaal wurde derweil zum Tanzsaal. Fleißige Helfer hatten im Vorfeld alle Tische und Stühle abgebaut, so dass die Party-Gesellschaft hier auch genug Platz hatte. Und so wurde getanzt, geschunkelt und gebützt – Karneval eben. Oder wie es die Plattdütschen ut Waold un Hei ausdrückten: „Alles super, alles toll!“