Bottroper ohne Führerschein fährt betrunken durch Oberhausen

Oberhausen/Bottrop. Nicht zum ersten Mal ist ein Bottroper betrunken am Steuer eines Autos erwischt worden. In Oberhausen rast er ungebremst über eine Verkehrsinsel.

Erst vor wenigen Tagen wurde ein Bottroper (42) betrunken hinter dem Steuer eines Autos erwischt. Obwohl er wegen mehrerer ähnlicher Verstöße schon längst keinen Führerschein mehr hatte, fuhr er Donnerstag Nacht schon wieder betrunken mit dem Auto seiner Mutter durch Oberhausen, berichtet die Polizei.

Ein Zeuge meldet der Polizei die Unfallfahrt

Um kurz nach vier Uhr rief demnach ein anderer Autofahrer bei der Polizei an und berichtete über einen blauen Ford Fiesta. Der Wagen auf dem Höhenweg sei „auffällig“, immer wieder in Schlangenlinien, vor ihm her gefahren. Dann war der Fiesta ungebremst über eine Verkehrsinsel gerast, wobei zwei seiner Reifen geplatzt waren. Als der Unfallfahrer schließlich angehalten hatte, sagte er stark lallend nur, dass „alles okay“ sei und fuhr weiter.

Alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen suchten jetzt nach dem Fiesta und stoppten ihn schon kurze Zeit später auf der Dorstener Straße. Der offensichtlich betrunkene 42-Jährige gab sofort unumwunden zu, dass er keinen Führerschein hatte und gerade mit dem Wagen gegen eine Verkehrsinsel gefahren war. Die Polizisten brachten ihn zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache.